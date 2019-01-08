馬斯克：上海生產的是Model 3低配版 中國顧客現在就買吧

特斯拉上海工廠昨日正式開工建設，其創始人馬斯克也來華見證。在當天接受媒體採訪時，馬斯克透露了對上海工廠規劃的進一步細節。

據看看新聞 Knews，馬斯克在接受其專訪時表示，上海工廠會聚焦在生產 Model 3 和 Model Y 這些相對經濟型的車型，希望儘可能生產中國消費者能夠購買的車型，「因為我們的初衷是推廣可持續的交通方式，所以我們的車必須要讓消費者買得起。」

馬斯克表示，不要期待明年價格下降，他鼓勵中國消費者現在就下單購買 Model 3，這樣特斯拉才能有更好的資源投入到工廠的建設中去。他稱：

我也想鼓勵中國的消費者，其實現在就可以下單購買我們的 Model 3。其實，我們公司也採取了些措施來對沖關稅上的影響，所以現在購買是挺劃算的。不需要等到明年看這些高配車會不會降價，現在和明年一樣，所以不需要去等待，現在下單就好了。消費者今天下單才能有更好的資源投入到工廠的建設中去。

我們的高配車型將來仍然會在美國生產，我們在上海生產的，相對來說，是 Model 3 的低配車型。我們希望把性價比更高 Model 3 和 Model Y 車型推向中國消費者。高配車型，像運動版、長里程版，由於仍然將會在美國生產，所以也不會有價格的下降。消費者也不用等了，現在就可以下單，能讓我們更好地去建設現在的工廠。

1 月 7 日下午，特斯拉超級工廠在臨港產業區正式開工建設，這也是上海有史以來最大的外資製造業項目。

據「上海發布」消息，該工廠一期年生產規模為 25 萬輛純電動整車，包括 Model 3 等系列車型。本次動工建設的特斯拉超級工廠集研發、製造、銷售等功能於一體，全部建成營運後年產能將達 50 萬輛純電動整車。

（圖片來自上海發布）

當天上午，馬斯克也發布 Twitter 提到，上海工廠將為大中華區消費者生產入門款 Model 3、Model Y；而其他所有 Model S 和 Model X、以及高配款 Model 3、Model Y 仍將由美國工廠負責生產。

除了呼籲消費者現在就下單訂購 Model 3 之外，馬斯克也發聲招攬人才。在上述採訪中，馬斯克表示，希望優秀人才能加入特斯拉，「現在一個人才進到我們特斯拉上海工廠，他可能是初級工程師的角色，但未來說不定可以做到我這個位置，成為全球特斯拉的首席執行官也有可能，所以前景是無限的。」