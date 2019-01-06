特斯拉今年將發表Model Y 很可能在上海生產

無論是否喜歡電動車還是只想擁有特斯拉 (TSLA-US) 股票，這都是一個好消息：CEO 馬斯克已經批准生產 Model Y 型原型車，並且即將推出。

目前所知的是：這是特斯拉車系中的第 5 輛車。Model Y 將是一款跨界車，類似於 Model 3 房車，但車身更高，而且是掀背車型。它可能配備「鷗翼」車門和全景擋風玻璃，就像一部大型 Model X 一樣，號稱具有類似的性能，包括單次充電可行駛 200 至 300 英里，時速從 0-60 英里時間為 3.5 至 5.5 秒。生產線應該會在 2020 年開始上線，而官方的發表計劃在今年，可能會在 3 月。現在，如果我們考慮到特斯拉計劃 2019 年推出一個完全自主的自動駕駛系統，那麼 Model Y 很可能會擁有該功能，或者很接近的功能。

至於外型設計，特斯拉僅對外公佈過兩個概念圖型，並沒有透露太多細節。你甚至無法辨識車門的位置，也看不到車身後部。

特斯拉僅公布 Model Y 兩張模糊的手繪草稿 (圖: 特斯拉)

特斯拉已經生產超過 15 萬輛 Model 3，而馬斯克計劃最終每年銷售 50 萬至 100 萬輛跨界車。目前售價還不得而知，但馬斯克確實提到可能比 Model 3 售價再高出 5000 美元，所以入門級 4 萬美元可能不會太離譜。

到目前為止，只知道一個可能的生產地點：上海的特斯拉 Gigafactory 3。該工廠不僅生產 Model Y，還生產 Model 3，年產量由 25 萬輛開始。特斯拉的既定目標是將生產率提高一倍，以便工廠最終能夠每年生產 50 萬輛。特斯拉 Gigafactory 3 生產的所有車輛都將以中國市場為主。這可能是為了應對美中貿易戰的影響，但不知道全球其他地區的生產中心在哪裡。

據《Verge》報導，特斯拉大力生產 Model 3，位在內華達州的 Gigafactory 1 由於未升級，並不適合自動生產線，因此全球其他地區的生產可能可以轉移到歐洲的特斯拉工廠。儘管如此，《Business Insider》報導，根據內部文件，特斯拉曾計劃在 Gigafactory 1 生產 Model Y；但特斯拉回應指這些文件已經過時。

至於生產本身，馬斯克聲稱 Model Y 將在 2020 年帶來「製造業革命」。其中大部分與修復該公司在生產 Model 3 時所犯的錯誤有關。目前尚不清楚所有細節，但有些問題將透過放棄 12 伏電池架構進行修正，這將降低佈線複雜性並簡化及加速生產。話雖如此，Model Y 仍將與 Model 3 共享一定數量的零件。