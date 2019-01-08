特斯拉上海超級工廠動工 中國製造 Model 3 與 Model Y

特斯拉美國以外的第一家超級工廠週一 (7 日) 正式動工，該公司執行長馬斯克親臨上海超級工廠 (Gigafactory 3) 動土典禮，並證實中國超級工廠將僅生產平價的 Model 3 與 Model Y 車型，其他昂貴車款 (Model S/X) 則在美國製造。

受此消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週一 (7 日) 股價開高走高，大漲 5.44% 至 334.96 美元。

特斯拉週一 (7 日) 股價開高走高。

馬斯克在儀式中樂觀提到，上海的工廠將成為世界上最先進的特斯拉超級工廠，可以說是世界上最先進工廠之一。

馬斯克也按慣例提出產能時間表：「我們期待今年年底初步生產 Model 3 車款並在明年實現批量生產。」

特斯拉希望在今年年中完成初步建設，並看到中國製造的汽車在 2019 年底上線製造，目標產能一年達 50 萬輛 (Model 3 和 Model Y)。

馬斯克推文表示，中國超級工廠將僅生產平價的 Model 3 與 Model Y 車型。(圖：馬斯克推特)

許多中國官員出席這場動土大典，讚揚特斯拉中國的製造能力。全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹認為，特斯拉在中國設廠將激發「鯰魚效應」，改變當前中國新能源市場發展生態，同時推動中國新能源汽車市場加快技術升級。

由於動土典禮時氣候不佳，上海市副市長吳清在儀式上應景表示，雨代表財富 (遇水則發)，週一降雨可以預告特斯拉將在中國賺大錢。

早前消息人士透露，馬斯克希望向上海工廠投入 50 億美元 (約台幣 1543 億) 建廠與運作資金，助其擺脫產能與關稅的危機。