挑戰紐交所和那斯達克！華爾街九巨頭尋求建立新交易所

摩根士丹利、美銀美林、瑞銀 UBS 等九家華爾街主流券商和銀行打算開設新的股票交易所，試圖打破美國現有三家巨頭對美股交易平台的「壟斷」，減少交易成本。

這家新股票交易所名為「MEMX」（英文全稱譯為「會員交易所」， Members Exchange），總部將設立在紐約，支持機構還包括全球最大共同基金公司之一富達投資（Fidelity）、高頻交易商 Virtu Financial、零售券商嘉信理財（Charles Schwab）、網路經濟券商 E*Trade Financial 和 TD Ameritrade Holdings，以及 Citadel 證券的電子做市商分支——都是業內如雷貫耳的知名機構。

Virtu Financial 首席執行官 Douglas Cifu 表示，新的股票交易所將只收取現有平台對券商費率的「很小一部分」，而且重新回到 18 世紀美國證券市場構建伊始（1792 年紐交所成立）的控股結構，即交易所由券商會員們集體所有，但這個平台將是營利屬性。

《華爾街日報》稱，MEMX 將在今年初向美國證監會 SEC 備案申請，通常批准成立一個新的交易所耗時需要 12 個月或更久，代表最早到 2020 年才有可能正式成立。這將引入新的競爭到目前高度集中的美國股票交易所業務中。

目前全美共有 13 個活躍的股票交易所，但紐交所母公司 ICE、那斯達克和 CBOE 全球市場這三大集團控制了其中的 12 個平台，處理超過了 3/5 的美國股票交易量。英國《金融時報》指出，如果再加上三家巨頭控制了 30 個另類交易渠道中的大部分，巨頭們擁有 2/3 的每日美股交易量。

三家巨頭聞訊下跌，截至周一收盤，ICE 跌超 3%，那斯達克公司跌 2.6%，CBOE 全球市場跌 1.8%，跑輸了同期低開高走的美股大盤。

（來源：雅虎財經，紫色為那斯達克、藍色為 ICE、粉色為 CBOE、黃色為標普 500 指數）

CBOE 的市場部門聯席主管 Bryan Harkins 表示，健康的競爭會推升每位行業參與者的水平，歡迎「新玩家」加入。那斯達克發言人 Joe Christinat 也表示歡迎競爭，但認為在美國已經有了十幾個交易渠道的情況下，「很渴望知道更多價值構成」。紐交所的發言人則拒絕置評。

分析指出，MEMX 就算成立了也不一定能成功，新的交易所通常很難吸引到足夠的交易量。例如 2012 年成立的 IEX Group 是目前唯一的獨立交易所，但只處理了美國股市交易量的 2.5%，因此有批評人士認為，交易量太小的新交易所反而費率和交易成本更高。

不過 Citadel 和 Virtu Financial 的加盟被視為新平台一大利多，兩家公司目前是全美最大的股票交易商，各自處理了美股交易量的近 20%。Citadel 證券的全球商業發展主管 Jamil Nazarali 表示，過去大部分交易所初創平台都聚焦於某一類市場參與者，MEMX 的設計涵蓋廣泛的股市跨資產參與者，包括了散戶投資者、銀行和電子交易商——用戶不用擔心被高頻交易操縱市場。

知情人士透露，這個項目已籌備一年時間，初期籌集了 7000 萬美元資金，預計未來將引入其他投資者。這個想法最初萌發，是因為 CBOE 近年來收購了 Bats 全球市場和 DirectEdge 交易所，這兩大渠道聯合占據了美國股市近 1/5 的交易量，也令券商對主流交易所集團的服務定價更為不滿。

資本市場諮詢機構 Tabb Group 的創始人 Larry Tabb 對英國《金融時報》表示，MEMX 的創設初衷主要是為了降低券商接入市場數據的定價、連接性和交易費用等。但這也可能是券商們的施壓手段，想要現有的交易所等仲介機構來更好回應訴求，例如削減交易成本或者改善基礎設施。

分析特別注意到，MEMX 的設立需要向美國證監會 SEC 備案，但在美國聯邦政府關門影響下，也可能會拖累新交易所的創設進度。華爾街見聞曾提到，美國政府局部關門進入第三周，SEC 等與資本市場密切相關的部門都被迫關門：

SEC 關門，意味著被迫停止新的審批和調查，沒有 IPO，包括 Uber 和 Lyft 等一些備受期待公司的上市都將放緩。