軟銀擬投資WeWork最多200億美元 持有半數股權

外電報導，軟銀 (4689-JP) 有意投資 150 至 200 億美元於新創企業 WeWork，持股達 50%。WeWork 是一家資金充沛的共享工作空間提供商，總部位於紐約。

據報導，軟銀的投資資金來自其 920 億美元規模的願景基金 (Vision Fund)，由日本企業家和投資者孫正義 (Masayoshi Son) 領導的超大型風險投資基金。

WeWork 對報導拒絕發表評論。

軟銀目前已擁有 WeWork 約 20% 的股份。該公司於 2017 年 8 月對該公司投資了 44 億美元，其中 14 億美元用於協助 WeWork 在中國、日本和東南亞擴張。

今年 8 月，WeWork 透過發行可轉換債券再向軟銀籌集了 10 億美元。與此同時，WeWork 向幾家媒體披露了財務報告，其營收在 2018 年上半年翻了一倍，達到 7 億 6380 萬美元，虧損增至 7.23 億美元。

就其本身而言，軟銀似乎對房市新創科技有著特殊的渴望。它不僅是 WeWork 的主要股東，而且還向 Opendoor、Compass、Katerra 和其他企業投資了大量資金。

上月，願景基金以 4 億美元的價格投資房屋買賣平台 Opendoor。同一天，它參與了 Compass 的 4 億美元融資，這是一家估值 44 億美元的房產經紀公司。至於 Katerra，軟銀在 1 月為這家建築科技業務企業注入 8.65 億美元。

WeWork 由 Adam Neumann 和 Miguel McKelvey 於 2010 年創立，迄今為止已經籌集近 50 億美元的債務和股權融資。它 2017 年估值為 200 億美元，儘管今年夏天稍早時估計其估值將因軟銀新資金而增至 350 億至 400 億美元間。400 億美元的估值將使其成為僅次於優步的美國第二大最有價值的獨角獸新創企業。

WeWork 在 23 個國家的 287 個地點擁有超過 26.8 萬名會員。