軟銀注資30億美元 共享辦公室巨頭WeWork估值達420億美元

共享辦公室巨頭 WeWork 週二 (13 日) 表示，已獲得軟銀集團額外 30 億美元的投資，公司整體估值被推升至約 420 億美元，新取得的資金將被用於擴展 WeWork 於亞洲的營運。

軟銀從 2017 年開始投資 WeWork，已成為該公司最大的支持者，去年透過願景基金注資 44 億美元，若上述 30 億美元投資案順利完成，WeWork 將成為估值第二高的新創公司，排名第一的為 Uber。

WeWork 目前於亞洲已有 5 萬個成員，增長前景良好，在中國，WeWork 的經營重點為沿海大城市，如上海與北京，該公司總裁 Artie Minson 表示，將持續與當地合作夥伴一起擴展至內陸地區。

(左) 總裁 Artie Minson(右) 執行長 Jennifer Hyman

此外，Minson 暗示，WeWork 可能會擴大在日本的投資，他認為日本為一個令人興奮的地方，因房屋佔用率在當地超過 95%，有許多發展機會。以全球來說，該公司在 20 個國家的 80 個城市有營運據點，擁有數十萬會員。

WeWork 週二表示，今年前 9 個月的營收達 12 億美元，去年同期為 6.03 億美元，空間佔用率達 84%。租用辦公桌為 29.7 萬張，年增達 1 倍以上，此結果顯示，因 WeWork 快速增加供應量，需求因此有所提升。

然而，擴展據點或增加供應是有代價的，WeWork 的虧損攀升速度高過於營收，此為業界人士關注重點。該公司前 9 個月經調整後的 EBITDA 為虧損 4.15 億美元，去年同期為虧損 1.08 億美元。

WeWork 表示，這樣的虧損是可預期地，該公司預計在第 3 季增加 10 張辦公桌。另一方面，最大的虧損來源為銷售和行銷支出，今年 9 個月高達 2.44 億美元，部分因素為簽訂長期租約合同，並對新租用戶提供很高的折扣。

WeWork 的核心業務模式使其需要大量現金，該公司番翻新辦公空間，並短期承租給新創公司，或是大公司的分部門。自從 2010 年建立以來，WeWork 已從投資者與銀行手中取得超過 65 億美元，截至 10 月，該公司擁有 28 億美元的現金。