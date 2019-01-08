美股盤後 – 亞馬遜奪市值王 元月效應發威引領美股收高

週一 (7 日) 由於美國和中國恢復貿易談判，美股主要指數因貿易樂觀情緒收高，亞馬遜領導的非必需消費品類股上漲亦提振市場情緒。

週一 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 98.19 點，或 0.42%，收 23531.35 點。

S&P 500 指數上漲 17.75 點，或 0.70%，收 2549.69 點。

那斯達克指數上漲 84.61 點，或 1.26%，收 6823.47 點。

費城半導體指數上漲 22.28 點，或 1.95%，收 1166.24 點。

羅素 2000 大漲 24.62 點，或 1.78%，收 1405.37 點。

道瓊指數在短暫下跌 131.57 點後攀升 98.18 點至 23,531.35 點；S&P500 指數中，11 個板塊僅公用事業下滑，油價飆升推動能源類股領漲、其次為電信服務、科技與非必需消費品。

S&P500 板塊示意圖。(圖：FINVIZ)

值得一的是，美國小型股按慣例在 1 月出現元月效應，推動小型股為主的羅素 2000 大漲 1.78%。元月效應指的是投資人於去年底時賣出投資組合中的小型股承擔稅損，然後在新的一年再買回這些個股。

個股表現

科技股主要類股漲跌互見，蘋果 (AAPL-US) 下滑 0.22%；臉書 (FB-US) 小漲 0.072%；Netflix (NFLX-US) 上漲 5.97%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.44%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.20%。

Pivotal Research Group 最新報告指出，受惠於數位廣告、網路服務業務蓬勃發展，亞馬遜 (AMZN-US) 今年股價表現有望比目前股價上漲超過 20%；受此消息激勵，亞馬遜股價大漲 3.44%，超越微軟奪下市值王寶座。

半導體類股走高，Nvidia (NVDA-US) 上揚 5.29 %；AMD (AMD-US) 走高 8.26%；Intel (INTC-US) 上漲 0.98 %。

美光 (MU-US) 大漲 3.98 %。由於更便宜的價格和更好的業務基本面，BMO 資本市場週一將美光股價升評「跑贏大盤」，激勵該公司股價上漲。

高通 (QCOM-US) 週一股價小跌 0.28%。隨著美國消費性電子展 (CES) 即將開幕，高通週一宣布，除了致力於研發 5G 新產品外，還企圖進軍自駕車市場，第三代 Snapdragon 汽車平台備受矚目，擴大未來汽車運算晶片產線，並考量到買家預算需求，提供不同價格的產品。

摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.099%、高盛 (GS-US) 上漲 0.57% 和美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.039%。

摩根士丹利、富達投資和 Citadel Securities 等金融巨頭週一 (7 日) 發布聯合聲明表示，將共同推出低成本的新交易所 (Members Exchange；MEMX)。週一此消息發布後，擁有紐約證券交易所的洲際交易所 (ICE-US) 股價下滑 3.03%。

台股 ADR 幾上漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.74%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.02%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。

特斯拉週一上海的超級工廠動土開工。(圖：AFP)

特斯拉週一上海的超級工廠動土開工，宣告該工廠將僅生產平價的 Model 3 與 Model Y 車型，並在年底開始量產 Model 3。受此消息激勵，週一特斯拉 (TSLA-US) 股價大漲 5.44% 至 每股 334.96 美元。

華爾街分析

隨著美國和中國恢復貿易談判，華爾街本週開局不錯，投資者期望兩國能夠在貿易休戰截止日 (3 月 1 日) 前達成協議。

美國商務部長羅斯受訪時樂觀表示，他相信美國將非常好的機會，獲得解決所有美中關鍵問題的合理解決方案。隨著中國副總理劉鶴意外出席週一的首日會議，顯示出中國極為重視此次談判。中國外交部表示，中國願意在平等的基礎上解決與美國的貿易爭議。

美國商務部長羅斯。(圖：AFP)

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「元月效應影響可能會繼續，但隨著貿易談判持續，市場將變得不穩定。真正影響美股的關鍵是貿易談判。任何談判進展順利的跡象都可能使股市上行。」

美國股市最近波動性大，主因是投資者疲於應對貿易談判、美國政府關門，以及經濟可能放緩的隱憂。

Ancora 投資公司董事總經理 David Sowerby 提到：「聯準會目前的政策是影響市場的最重要的指標，貿易問題是其次，第三個問題是政府關門。」

Baird 首席投資策略師 Bruce Bittles 在一份報告中指出：「目前考慮股市波動性將會消失和持續新的上行趨勢尚為時過早。去年第四季財報很快將伴隨著 2019 年的重要數據出爐。」