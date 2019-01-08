純屬誇大？蘋果財測下滑不僅是因為中國經濟疲軟還有...

週一 (7 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 接受《CNBC》訪問時公開表示，蘋果營收警告與美中貿易戰無關；美國銀行經濟學家週一亦表示，蘋果誇大了中國經濟疲軟對其營收造成的影響。

蘋果 (AAPL-US) 上週三 (2 日) 下修財測，理由是受到中國經濟逆風與 iPhone 銷售影響。蘋果執行長庫克表示：「如果你看看我們的財測，可以發現主要落差 100％來自 iPhone，而且主要是在大中華區。很明顯，下半年經濟開始放緩，我認為情況是，美國和中國之間的貿易緊張局勢造成經濟增加了壓力。」

美國商務部長羅斯。(圖：AFP)

庫克言論引起華爾街質疑川普政府對中貿易政策帶來的負面影響。週一 (7 日) 美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 受訪時表示：「我不認為蘋果下修財測與目前的 (美中) 貿易談判有任何關係。想想看，蘋果的產品沒有受到關稅影響。所以 (原因) 不是這樣。」

然而，羅斯部分言論也與庫克言論相似。羅斯表示，對中國輸入美國的商品提高關稅，肯定會損害中國經濟：「看看今天早上的報紙，GDP 下降、零售銷售增長率疲弱、投資金額增長率下滑。」

羅斯的評論和美國總統川普上週五 (4 日) 發表的言論相似，皆淡化貿易戰對蘋果影響，川普提到：「蘋果給出的數字令人難以置信，但它會沒事的。蘋果公司是一家偉大的公司。蘋果在中國生產大部分產品，中國成了蘋果的最大收益者，甚至超過美國。」川普還再次呼籲蘋果回美生產 iPhone。

除了羅斯公開譴責蘋果誇大貿易戰對其營收的影響力之外，投行也提出類似的言論。

美國銀行經濟學家表示，蘋果誇大了中國經濟疲軟對其造成的營收影響，事實上，還有很多其他因素會減緩蘋果產品銷售，包括競爭力、價格優勢、中國對美國商品的非正式抵制，以及中人民幣下跌等因素。