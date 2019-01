〈CES大展〉亞馬遜推送貨到車庫服務 週一漲3.5%市值超越微軟 

GOOGLE INC CLASS A

擔心包裹遭竊?亞馬遜有防止新招。

亞馬遜官方影片介紹,亞馬遜送貨至收件人車庫時,手機將收到通知。

亞馬遜 (AMZN-US) 週一 (7 日) 在 CES 上宣布,2019 年初期,亞馬遜將提供包裹直接送達到車庫的服務「Key for Garage (車庫鑰匙,暫譯)」,加入亞馬遜的「Key for Home」和「Key for Car」服務成為新的交貨選項。

如同 Key for Home 服務,現在 Key for Garage 服務也需要額外的硬體搭配,使用者需花費 80 美元添購 Chamberlain myQ 智慧車庫中心,這樣亞馬遜才能傳送訊息至用戶的車庫門開啟器,好讓用戶車庫在送貨員抵達時順利開啟。

如果已經擁有該款硬體設備,就可以使用,倘若需要亞馬遜運送貨物至車庫內,就必須擁有 Prime 會員資格,但如果不具會員資格,仍可以靠 Amazon Key app 遠端開啟車庫門。

但與「Key for Home」服務不同的是,用戶不必準備相機來記錄交貨過程。

消費者可能因為家裡養狗、不愛外人進入家裡、裝有警示系統等原因,排斥「Key for Home」服務,但他們可能會喜歡新推出的「Key for Garage」服務。

亞馬遜還有其他「Key」消息,「Key for Business 」將提供駕駛一個智慧鑰匙磁扣,讓他們可以直接商業區和住宅區交貨,免去等待該大樓員工允許開門,也不至於將包裹放置在前踏階或者其他不安全的地點。

亞馬遜表示,目前已有數百個商辦簽約使用「 Key for Business」服務,並已測試使用中。但在亞馬遜的「Key」網站上並無列入「Key for Business」。

超越微軟,成為美國市值最高企業

週一 (7 日) 交易,亞馬遜市值約 7990 億美元,超越微軟 (MSFT-US) 約莫 7910 億美元的市值,而市值曾經破兆的蘋果 (AAPL-US) 在經歷上週因下修財測大跌後,如今已降至約莫 6990 億美元,就連谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)都以市值約 7470 億美元贏過蘋果。

亞馬遜週一漲幅約 3.5%,交易價在每股 1632 美元左右,但微軟漲幅僅約莫 1% 以上,每股 103 美元。

微軟週一公布公司正與 Kroger 合作,將以自己的方式挑戰亞馬遜的無人結帳商店 Amazon Go。