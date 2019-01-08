〈CES大展〉CES2019：Withings向蘋果邁進 推ECG手錶、血壓器

由於其心電圖 ECG 功能，蘋果 (AAPL-US) 發布的手錶 Apple Watch 系列 4 在 2018 年獲得了大量頭條新聞。現在，Withings 公司希望通過在 CES 2019 上，為其兩種新產品添加 ECG 功能來效仿蘋果。

諾基亞 Nokia 於 2016 年收購法國健康科技公司 Withings，並將其更名為諾基亞健康。然而，該公司於 2018 年被 Withings 的聯合創始人再次收購。

據了解，Withings 的第一款產品為類比手錶，名為 Move ECG。它看起來類似於 Withings 較在行的類比混合智能手錶。不同之處在於，除常規活動和睡眠跟踪外，Move ECG 還有 3 個電極，2 個位於設備內部，第 3 個位於手錶的不銹鋼表圈中。如使用者要讀取數據，只需將手指放在表圈上約 20 秒至 30 秒即可。

一位 Withings 發言人表示，該設備的操作與 Apple Watch 系列 4 類似。通過將手指放在表圈上，使用者實際上是在創建一個電路，用於測量心律和檢測心房顫動。同時，使用者也可以通過 Withings 的 Health Mate 應用程式查看心電圖趨勢，並與醫生分享這些數據。

圖：Withings

然而，與蘋果系列 4 的不同之處在於，Move ECG 尚未獲得 FDA 批准。 Withing 表示，該過程正在進行中，並且它正在尋求與蘋果系列 4 相同的醫療設備分類。同樣與蘋果的區別，為電池續航時間。Withings 備註，在每日使用 2 次 20 秒的心電圖檢測計算，作為類比混合動力，Move ECG 由可更換的鈕扣電池供電，估計電池壽命為 12 個月。

雖然 Move ECG 確實在電池壽命方面勝出蘋果，但它並未配備光學心率監測器。蘋果的系列 4 可全天跟踪使用者的心率以獲得最準確的結果，但 Move ECG 是一種抽樣檢查機制。在售價方面，Move ECG 為 130 美元，而蘋果的僅限 GPS 系列 4 版本售價為 400 美元。

另外，Withings 還推出了最新的血壓量測帶 BPM Core，同樣也增加了 ECG 功能。此產品在袖口內增加了 2 個電極以及數位聽診器。該設備也易於使用，按下一個按鈕，在大約 90 秒內就可以通過聽診器獲得血壓、心電圖數據、和心臟瓣膜健康數據。對於血壓數據，LED 顯示器將點亮綠色、橙色、或紅色以指示正常、中等、或高血壓。

在數位時代，手機功能也是必備的。Withings 產品也能將數據上傳至手機應用程式 Health Mate，使用者也將能聆聽自己心跳的 20 秒音訊。與 Move ECG 一樣，BPM Core 仍處於 FDA 批准過程中，預計零售價為 250 美元。

這 2 款設備以及更基本的活動追踪器 Withings Move 將於 2019 年第二季度上市。