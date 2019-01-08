美股盤中─中美貿易談判開始 道瓊震盪走高

美國股市週一中場震盪走高，道瓊上漲逾 110 點，擴大前一交易日的大幅漲幅。投資人注意中美貿易談判的進展。道瓊早場一度下跌逾 130 點。

台北時間 00:34

道瓊工業平均指數上漲 84.91 點或 0.36% 至 23518.07。

Nasdaq 指數上漲 64.09 點或 0.95% 至 9802.95。

S&P 500 指數上漲 16.37 點或 0.65% 至 2548.38。

上週五，主要指數均大漲逾 3%，聯準會 (Fed) 主席鮑爾說，央行的貨幣政策將具有彈性，為股市帶來利多。美國公布 12 月就業報告較預期強勁，亦有助上週五股市大漲。

分析師說，1 月效應可能持續，但隨著貿易談判進行，股市可能震盪。關鍵在貿易，若貿易談判進展良好，股市可能上漲。

中國外交部週一說，中國與美國均渴望合作，中國將站在平等的立場上，解決與美國的貿易爭議。

川普總統上週日說，中國經濟疲弱，促使北京願意解決全球貿易戰。

美國股市近來走勢震盪，投資人反應貿易談判，華盛頓政府關門持續，及擔憂經濟減緩。CBOE 波動指數 VIX-- 市場的恐懼指標 -- 上個月上升至 36.20 高點，週一約報 22。

分析師說，認為股市波動走勢將消失，上升趨勢已開始，恐嫌太早。

第四季財報即將開始公布，企業 2019 年獲利預估數據亦將到來。但中美貿易談判具有不確定性，全球經濟成長減緩對美國經濟的衝擊，亦不確定。