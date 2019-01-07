【華冠投顧】美股跌六百漲七百 台股結構破底翻

#大盤短評：中長空，結構破底翻，9616 若站回有較大機會延續反彈波至年前。

#盤勢分析

大盤在週五美股大漲七百點氣勢帶動 (真是見鬼了)，今天站回 9400 大漲 207 點完成結構破底翻，今天唯一的缺點是量能千億不到，量能也是集中在權值股，而這邊完成破底翻，但是 9616 套牢平台低點未站回，因此皆下來 9616 若能站回，整體盤勢走週線 B 波等級反彈，並且有很大機會站回季線並有挑戰半年線可能 (半年線未必會到)，而行情延續有機會持續到過年前，但是畢竟是反彈波，操作難度仍然不低，建議投資人持股比重不要超過 5 成資金。

#類股方面，今天量能及中在權值股，電子權值 2330 台積電、2317 鴻海都有 2% 漲幅，3008 大立光 6%，傳產權值台塑四寶漲幅也在 2~4%，連金融股都有 1~2% 漲幅，真的是只有空頭才會看到這種狀況，而今天強勢股也都落在上週的弱勢股，6488 環球晶、6182 合晶大漲 6.6%，蘋果概念股的 6456 GIS-KY、二極體的 2481 強茂還亮燈漲停，真的是，非常難玩，短線上若要作多，還是建議挑選盤面 5G 題材相關主流股，漲勢會有較大機會延續。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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