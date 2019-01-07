【豐銀投顧】波動率大降 反彈機會曙光乍現

◆盤勢分析

今天的大漲是不能預測的，這種強漲強跌的盤雖然剌激，但並不穩定。有做多留倉的人撿到一個大紅包; 有空單並留倉的人只能說是時運不濟了。上週五早上美股重挫超過 600 點的盤，台灣誰會想到隔天就能全數漲回？差別只是在今天同一時間反映了許多項的利多。一來是美國的經濟數據仍然強勁，非農就業出乎預期創高，另一方面則是中國預告將要降存準率，也就是要採取寬鬆的貨幣政策。再加上美國聯準會的態度已經比去年「鴿派」不少，因此今天全部一起反應，就造成了反彈這麼大的結果。許多人說今天的技術線型是「島狀反轉」。但未來就算會漲，也不是因為出現了這種線型，而是整體的情勢已經出現改變的跡象。

今年是 2019 年，但在 2017 年時大家可知道，美國的標普指數在當年 12 個月裏，幾乎沒有一個月是下跌的！台股當年 12 個月也有十個月是上漲的，這樣的背景其實都是建立在波動率，也就是 VIX 指數極低的背景下才能有的榮景。但 2018 年則完全相反，波動率高到留倉若做錯邊會承受極大的風險。再加上 2018 年走的是強勢美元，因此新興市場國家從五、六月份開始就整個走弱，台灣的中小型股也是從那時候開始下跌的。一直到今年十月美國最後才跟著跌，蘋果也甚至是到上週五才重挫。也就是說全球的風險資產，由風險最大的再到風險最小的，基本上已經全部跌過一輪。那麼放空的人在這三個月的時間獲利已大，基期也相對墊高了，此時的確是到了空方該縮手的時刻了。

在這個情況下今天台股 VIX 指數又創下近期的新低，再加上今年可望形成弱勢美元的格局，對新興市場國家無疑是一大利多。在這個背景之下，全球股市出現一波時間長一點的「中期反彈」並不是不可能，投資人可以好好拭目以待了！因為 VIX 指數走低的話，代表盤勢會較為穩定，則喜歡操作期貨的朋友就可以開始進場。至於老早就跌的很深的 OTC 指數個股，在今天也開始活過來，今天光學族群在大立光的帶領之下，表現也很活潑，預計在農曆年前應該都還能有所表現，投資人應樂觀看待並且好好握握才是！

豐銀投顧 李世新 分析師