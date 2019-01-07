【華冠投顧】台股破底強彈207點，新鉅科(3630)漲停板!

美股大漲噴出，台股一掃上周破底陰霾，開高震盪走高大漲 207 點，漲幅 2.21%，9590 點作收，成交量 920 億元，價漲量縮格局。

上周五台股創新低，我們說: 下周賺錢好機會，因短線低檔背離，量能趨勢回升，弱勢族群不跌，容易出現彈升走勢。上周五美股強勁彈升大漲，因不錯的非農就業數據，通膨不會大幅上升，升息趨緩以及中國降準等利多，激勵台股今日展開報復性的破底反彈走勢，震盪走高，大漲 207 點，外資買超 82.3 億元，投信買超 8.3 億元，自營買超 15.2 億元，外資期貨市場增加 6510 口多單，籌碼面轉為對多方有利。接下來，只要大盤成交量慢慢擴增，有機會農曆年前展開一波跌深反彈行情。焦點: 美國蘋果大漲，帶動蘋概股跟著強彈，晶圓代工龍頭台積電 (2330) 收 213 元，上漲 2.4%。光學鏡頭供應商大立光 (3008) 收在 3105 元，大漲 6.88%。鴻海 (2317) 收 69.3 元，上漲 2.51%。另蘋果觸控面板貼合服務廠商 GIS-KY 業成 (6456) 鎖住漲停價 94.1 元，TPK-KY 宸鴻 (3673) 收 50.3 元，大漲 3.7%。機殼廠可成 (2474) 收 211.5 元，大漲 6.02%。其他強勢股包括緯軟 (4953)、豐達科(3004)、聯亞(3081)、勝麗(6238)、GIS-KY(6456)、金像電(2368)、新鉅科(3630)、力致(3483)、強茂(2481)、榮科(4989) 等。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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