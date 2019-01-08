【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股大漲助攻 台股強彈重回10日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 193 點至 9563 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 27.3 點，電子期逆價差擴至 - 0.87 點，金融期逆價差擴至 - 1.16 點。現貨部分，三大法人買超 105.8 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 11632 口至 13367 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 8112 口至 37763 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 6972 口至 9109 口。

上週五道瓊指數大漲 746.94 點，週一電子盤續漲，亞指中率先開盤的日韓股市也都呈現跳空開高，激勵連日疲勢的台股展開反彈走勢，週一跳空大漲一舉收復 9500 點，隨後在台積電等電子權值股領漲下，指數震盪走高擴大漲幅，雖然十一點過後一度出現調節賣壓，但隨著台塑四寶持續湧入買單，指數再度向上攻高挑戰 9600 點大關，盤面上前五十大權值股中，僅日月光投控、研華、和碩呈現小跌與收平，其餘 47 檔權數收紅，終場加權指數上漲 207.79 點或 2.215%，收在 9590.3 點，成交量能 921.54 億，較前一日縮減 158.54 億。技術面觀察，週一日 K 跳空開高走高以實體紅棒收復 9500 點關卡，型態出現島狀反轉型態短暫化解破底危機，不過目前 5 日、10 日以及月季線仍呈空頭排列，後續指數或將在此區呈現箱型震盪格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 9800 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.92 升至 1.09，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 17.97% 降至 16.75%，賣權平均隱含波動率由 21.95% 升至 22.59%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。 (永豐期貨研調)

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