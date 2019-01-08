【運達投顧】台股行情路況短線往下幅度開始收斂



行情路況短線往下 幅度不大

美股: 週一 (7 日) 由於美國和中國恢復貿易談判，美股主要指數因貿易樂觀情緒收高，美國和中國恢復貿易談判，市場期望兩國能夠在貿易休戰截止日 (3 月 1 日) 前達成協議。

美股道瓊指數上漲 98.19 點 收紅 K 十字線

(一) 美國 10 年期債券 4/25 殖利率達 3.03%，1/7 該殖利率收在 2.6%，持續觀察 10 年期公債殖利率變化，若 3% 成為常態，市場擔憂借款成本上升恐減緩經濟成長。

(二) 貿易戰: 中美雙方是否對剩餘價值超過 2000 億美元的商品加徵關稅問題。美國同意暫不將關稅從 10% 提高到 25%，並且在接下來的 90 天裡，美中官員將繼續就技術轉讓、知識產權和農業方面擴大討論。美中貿易代表萊特海澤稱並稱孟晚舟逮捕跟美中貿易談判並無關聯，與中國的貿易談判必須在 2019 年 3 月 1 日之前完成，否則將增加稅率或擴大對中國輸美商品的關稅。

(三) 經濟數據: 倫敦北海布倫特原油 3 月交割價漲升 54 美分或 0.95%，收在每桶 57.60 美元。

(四) 比特幣 + 0.08% 收 4009.26 美元。

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※運達投顧 高維緒分析師

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