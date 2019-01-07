12月日經日本服務業PMI指數 創3個月低點

根據今 (7) 日發表的 2018 年 12 月日經日本服務業採購經理人指數(PMI) ，商業活動指數 (經季節因素調整之後) 為 51.0，較前月的 52.3 下滑 1.3，創 3 個月低點。日本服務業在 2018 年第 4 季的最後一個月，在各項事業的展開上依然持續擴大。然而在成長幅度上，是過去 3 個月來最小的。

新事業的成長幅度寫下 7 月以來的最低水準，也對商業活動的成長造成影響。然而，在相隔 4 個月後，未出貨量再次攀升，對產能也再次造成壓力。對人力的需求增加，也加速了就業市場。整體上與 11 月維持相同的好成績，業界也持續看好未來發展。

主要動向：

新事業的成長趨緩，抑制了商業活動的成長。

人事僱用出現過去 3 個月來最大成長幅度。

未來展望持續看好。

這次調查所收集的數據，期間為 2018 年 12 月 5 – 18 日。商業活動指數 (經季節因素調整之後)51.0 與先前 11 月的 52.3 等相比，是過去 3 個月來最差的數字。顯示日本服務業 12 月時的商業活動，在成長的步調上變緩。除了受到不良天候的影響，在銷售額上也有所衰退。

另一方面，日本製造業的產量成長幅度，在 12 月時交出自 2018 年 4 月以來最亮眼的成績。扮演重要角色的日本服務業，表現就相對黯淡。12 月的 Nikkei 綜合生產量指數為 52.0，較前月的 52.4 下滑了 0.4。

日本服務業雖然在需求壓力上沒有過去那麼大，在 12 月時仍然出現產能不足與交期延誤增加的問題。而交期延誤的增加，則是在 8 月之後首次出現。為了消化這些訂單，企業在 12 月也僱用了更多人，在兩年內連續創造了許多就業機會。人力需求連續兩個月成長，更出現了 9 月之後最大成長幅度。

日本服務業展望為來一年，抱持樂觀看法。對於公司的擴大，新店鋪的拓展，還有全新計畫的展開都顯示出自信。