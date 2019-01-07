歐股盤前─市場聚焦美中貿易談判 指數期貨走揚

「川習會」後首輪美中貿易談判今 (7) 日登場，歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指微漲 0.07%。

台北時間週一下午 3 點 10 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.07%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.21 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.11%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.03 %。

截至發稿，上證綜指上漲 0.72%，深證成指上漲 1.58%；南韓 Kospi 指數上漲 1.34%，日經 225 指數上漲 2.44%；台股收漲 207.79 點，至 9590.30 點。

新一輪美中貿易磋商週一於北京登場，由於本次為副部長級談判，層級較低，外界預估，難有重大突破；外媒報導則稱，若談判順利，中國國務院副總理劉鶴將於近期訪美，爭取在「貿易戰休兵期」結束前，達成協議。

美國總統川普日前表示，中國經濟表現不佳，使貿易談判更具誘因，目前美中雙方貿易磋商進展順利。

上週五，聯準會 (Fed) 主席鮑爾指出，經濟成長面臨趨緩風險，Fed 會以「耐心與彈性」，來決定貨幣政策；市場解讀，該言論暗示，Fed 將於經濟轉弱時，暫停升息。

上述消息使樂觀情緒升溫，加上 12 月非農就業人數大增 31.2 萬人，超出預期，顯示勞動市場依然緊俏，週五美股收高，三大指數皆漲逾 3%。

歐洲政壇消息方面，英國預計於 3 月 29 日脫歐，但據傳首相梅伊可能會再度延後脫歐協議國會表決，藉以爭取歐盟讓步。