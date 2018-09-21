亞馬遜新品大會：Alexa不僅能連自身廠牌 還有第三方硬體

電商巨頭亞馬遜正式升級語音助手 Alexa 和智能音箱 Echo 產品線，周四（9 月 20 日）在其西雅圖總部舉行了新品發布會，介紹了 Alexa 在人工智慧助力下的新功能，並推出了一系列連接到 Alexa 的硬體，除了能使用在亞馬遜自身「廠牌」設備上，也能廣泛連接在第三方獨立設備。

事實上，今日推出的大部分設備在周二（9 月 18 日）已經提前「泄密」。華爾街見聞曾在第一時間提到，亞馬遜正加大對智能家居的投入，計劃在今年底之前發布至少 8 款新的聲控硬體設備，包括微波爐、放大器、擴音器、低音音箱和車載設備等，所有設備都將適配 Alexa 語音助手。

不過亞馬遜股價在美東下午 1 點到 2 點半的發布會期間變動不大，一直保持 1% 的漲幅，日內最高觸及 1955 美元。智能音箱領域的競爭對手谷歌和蘋果股價也基本沒有變動，都漲超 1%。

但新晉上市的無線智能音響製造商 Sonos 一度跌超 4%，日低為 13.63 美元，接近周二亞馬遜新品消息傳出後觸及的上市以來最低 13.53 美元，本周也是其 8 月 3 日上市以來首次跌破 15 美元的 IPO 發行價。能接入亞馬遜安保系統的 ADT 股價漲超 8%，升破 9 美元，創 9 月 4 日以來最高。