SHARP事隔4年 正式重返CES 2019

SHARP (6753-JP) 在週二 (18 日) 表示將正式重返 2019 年拉斯維加斯消費電子展「CES 2019」。這次的消費電子展將在 2019 年 1 月 8 日至 2019 年 1 月 11 日在美國內華達州的拉斯維加斯舉行。SHARP 的展區位在 Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC) 的 Central Hall #16006。

SHARP 在 CES 2019 的展示空間示意圖 (圖：翻攝自 SHARP 官網)

SHARP 在今年 1 月雖然也有參加 CES 2018，但是攤位設在私人展示空間，並未向一般大眾公開。

這次參展的主要內容以「8K」、「AIoT」、「Home」、「Business」為主，共劃分為 4 個區域。

「8K」主題區，主要以展出 8K 相關的顯示器、攝錄影機、音響、影像處理系統半導體、調諧器前端、等 8K 生態系統 (8K ecosystem)。另外，5G 以及 8K 相關的教育方案也會在現場展出。

「AIoT」/「Home」主題區，展出 OLED 相關的智慧型手機與各種技術上的彈性運用。還有在家電、寵物健康管理、家用機器人等方面的應用。

SHARP RoBoHoN (圖片來源：AFP)

「Business」主題區，展出專業用顯示器、觸控螢幕、筆記型電腦「dynabook」、MEC(Mobile Edge Computing，行動邊際運算) 等方案。

SHARP 說，「身為 8K 的先鋒，在日本展開了 8K 生態系統，與各種 AIoT 方案。未來要將這些 8K 生態系統與 AIoT 方案，加速推廣到全世界」。向外界描述他們的抱負與遠景。

今 (18) 日 SHARP(6753-JP) 在東京股市的表現，收盤時下跌 4.28% 股價 1,186 日圓。