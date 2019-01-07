難發現的「食道癌」 我是高危險群嗎？

【採訪整理／張郁梵】

你是否菸酒不離身，且每次喝酒都會臉紅？

還是習慣喝燙口的熱咖啡、熱茶、熱湯？

如果你有上述習慣，當心你可能是壯年殺手「食道癌」的高危險群！

好在早期的食道癌只要手術切除腫瘤，五年存活率可達 6～7 成，但究竟該如何揪出早期食道癌？X 光、電腦斷層有用嗎？

十二月初資深藝人安迪、裕隆集團董事長嚴凱泰相繼因食道癌病逝，兩人都享年 50 多歲，令人錯愕，也讓「食道癌」這個鮮少被人提及的癌症備受關注。醫師指出，食道癌的主要危險因子除了吃檳榔、吸菸、喝酒以外，研究顯示，食道癌的發生往往跟「愛喝熱湯」、「熱飲」有關；另外，胃食道逆流患者、喝完酒就會臉紅的人，也是高危險群。

約４成國人喝酒易臉紅

是「食道癌」高風險群

食道癌可分為「食道鱗狀細胞癌」以及「食道線癌」兩類，國內患者以鱗狀細胞癌為大宗，約占九成，在國人十大癌症死因當中，食道癌排名第九位。在臺灣，每年新診斷為食道癌的患者約 2500 人左右，其中 9 成以上都是男性。

雖然衛福部統計，食道癌好發年齡層約在 50～60 歲期間，但依安南醫院放射腫瘤科醫師詹凱翔臨床經驗來看，50 歲以下的族群不在少數，「很多（患者）都只有 40 多歲，唯一的共通點就是又菸又酒，即使患者本人沒有抽菸，也都是處在高暴露環境中。」

詹凱翔醫師認為，這幾年臺灣男性食道癌的發生狀況有越來越年輕化的趨勢，可能與飲食及生活習慣有關，特別是濃度高的烈酒，更是誘發食道癌的危險因子。值得注意的是，缺乏「代謝酒精酵素」，也就是喝酒容易臉紅的人，也是食道癌的高危險群，粗估全臺約有 4 成民眾缺乏代謝酒精的酵素。

來源：《大家健康》 2019 年 1、2 月合刊號

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