帕華洛帝都讚賞的解憂秘境，冬天到碧綠海中央避冬去

【圖．文｜行遍天下．Special Thanks｜馬來西亞觀光局 ‧YTL 飯店集團】

翡翠灣的由白轉藍再轉深綠的海灘，被選為世界最美沙灘。

落在馬來西亞外海，如一顆點綴在馬六甲海峽上的翡翠寶石，以森林為背、大海為庭，在海上閃閃發著光；避寒的解憂秘境之旅，於此展開，最舒心。

解憂秘境，到碧綠海中央避寒去

世界知名男高音帕華洛帝讚嘆過：「I almost cried when I saw how beautiful God had made this paradise.」(當這片由上帝所給予的美麗天堂出現眼前時，我幾乎喜極而泣)。讓帕華洛帝如此感動且留下讚嘆的，是獲獎無數、被評為此生必去的馬來西亞秘境∼綠中海渡假村。

帕華洛帝落腳的房間，至今還留有他的簽名。

被海擁抱或者被綠意環繞

兩處無邊界泳池，讓人彷彿沉醉海上。

要踏入這人間秘境需要一番功夫，距離首都吉隆坡要搭上 3 小時的車程抵達接駁碼頭，接著再由專門船隻緩緩渡送，15 分鐘後隱於海上，只有這一島一飯店的秘境綠中海渡假村才能抵達。小島上沒有便利店、沒有其他店家更別說什麼夜市可逛，顛覆過往吵雜的東南亞夜晚鬧市的模樣，在綠中海，是寧靜與自然的體驗開始。

佇立於海上的高腳屋，特定房型就能從屋內望向大海。

來自馬來西亞的 YTL 飯店集團，以一島一飯店打造的渡假村，有著 50 大世界最美海灘之一的潔淨碧綠「翡翠灣」、也有世界十大蜜月景點之美名、最佳 50 絕美泳池、最佳渡假村 SPA⋯數不清的榮耀都在襯托著這處秘境的可貴，即使開幕多年，也不減其人氣。

隱於山裡的奢華別墅群，深受喜愛。

渡假村的住宿空間善用與地形結合的自然派，海上小屋把窗戶開到地板上，讓住客在房間就可以直覽海中的生態；山間別墅則倚著百年熱帶雨林地勢而建，即使在階梯有著巨樹也繞樹而建，完全與生態接景接氣，彷彿生活在林間。更有最受歡迎的別墅區，緊靠著餐廳與泳池，悠遊於愜意生活間，再多走幾步路卻又能立刻到達海邊。

在漸層的海邊聽風唱歌

馬來西亞解憂秘境

最讓人醉心的，要屬可搭乘接駁車抵達的翡翠灣沙灘，地形與地勢關係，讓這裡的純淨白砂綿延，迎著海浪一波波，由白色轉藍色再幻成碧綠的漸層色，沙灘被山坳包圍著，終年都如此的平穩與沈靜，迎著椰子搖曳與細微的海浪聲，長年夏季氣溫的栩栩驕陽，賴著躺椅、遊蕩盪鞦韆，或著踩踏浪潮，都是人間至福享受。

馬來西亞解憂秘境

夕陽時，坐上酒店巡弋繞島小船，緩緩迎著海風，朝夕陽的方向前進，大海沒有遮蔽，夕陽在雲與海之間，染紅了整片汪洋，金光閃閃的波浪偶爾穿梭過小舟，船上侍者遞送著小點與酒類飲品，伴隨著同伴的歡笑與海上的金黃，海風吹呀吹地，把憂愁都吹散了。

夜晚，則該到「林叔叔廚房」聽聽故事，與 YTL 創辦人楊忠禮先生一同踏上綠中海島上，年事已大的林叔叔是島上最元老的員工，至今仍工作著用好廚藝守護綠中海渡假村，中餐廳以此為名，用林叔叔的中式混搭馬來式、西式的創意菜色，來抓住各國遊客刁鑽的胃。

從清晨的第一道曙光開始活潑

清晨瑜珈課之前，可漫步到向東邊的一側，日出就這麼從海上升起。

入住綠中海可以是安靜的，也能是好動的。清晨第一道曙光從東邊升起，綠中海的晨間瑜珈課就此展開，在海上屋之間迎著海浪靜坐、呼吸與伸展，由專業瑜伽老師的導引，舒暢身心靈。

野外生態豐富，登山半途還遇見猴子全家「出遊」。

接著還能參加由旅店專為住客展開的「叢林探險健行」活動，藉由專業的嚮導，引導住客們走入山林，探索著這一片已經超過百年的熱帶雨林的自然生態。

園區內最受歡迎的犀鳥，是環保生態最佳表現。

讓人驚喜的是，綠中海的小島環境在飯店的與自然共生經營之下，色彩鮮豔的犀鳥以此為家住了下來、吃素的蝙蝠倚著果子樹而生、一群可愛的獼猴在後山穿梭移動著。海底下更有著珍貴的熱帶魚群悠遊與穿梭，偶爾，在白潔沙灘上，大蜥蜴慵懶地曬著太陽，一切切都是與自然共生的表現。

渡假村內有棵果樹長年掛著許多蝙蝠，聽來雖然可怕，但仔細瞧卻覺得可愛極了。

在寵愛的溫柔中睡去

若是選擇泰式按摩，則可到海岸旁發呆亭內，迎著輕柔海風按摩。

在渡假村裡最溫柔的，要數 SPA 體驗了，不同於以往的其他按摩，綠中海的 SPA 以五感營造整體，在沐浴淨身前，透過聞香、池水拍敲、熱泉滋潤與專門沖刷等各種舒展感官體驗，接著再由技法純熟的按摩師以泰式、馬來式、峇里島式等手技加以按摩。若是選擇泰式則可在戶外，迎著海浪與微風，展開最放鬆的天人合一按摩體驗，蟲鳴鳥叫與海潮來回之間，讓人在寵愛的溫柔中幸福得漾開了微笑。

SPA 體驗按摩前，還會經歷聞香步驟，療癒體內。

景點介紹

Pangkor Laut Resort 綠中海渡假村

地址: Pangkor Laut Island,Lumut,Perak, Malaysia

電話:+62-361-894-6388

時間: Check in15:00、Check out 11:00

網址: http://www.pangkorlautresort.com

價位: 酒店設有各種包套方案，如包含三餐、包含 SPA、包含夕陽遊船或水上活動等不同方案，請上官網查詢。

來源：《行遍天下》 2019 年 1 月

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