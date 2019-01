帕華洛帝都讚賞的解憂秘境，冬天到碧綠海中央避冬去

【圖.文|行遍天下.Special Thanks|馬來西亞觀光局 ‧YTL 飯店集團】

翡翠灣的由白轉藍再轉深綠的海灘,被選為世界最美沙灘。

落在馬來西亞外海,如一顆點綴在馬六甲海峽上的翡翠寶石,以森林為背、大海為庭,在海上閃閃發著光;避寒的解憂秘境之旅,於此展開,最舒心。

解憂秘境,到碧綠海中央避寒去

世界知名男高音帕華洛帝讚嘆過:「I almost cried when I saw how beautiful God had made this paradise.」(當這片由上帝所給予的美麗天堂出現眼前時,我幾乎喜極而泣)。讓帕華洛帝如此感動且留下讚嘆的,是獲獎無數、被評為此生必去的馬來西亞秘境∼綠中海渡假村。

帕華洛帝落腳的房間,至今還留有他的簽名。

被海擁抱或者被綠意環繞

兩處無邊界泳池,讓人彷彿沉醉海上。

要踏入這人間秘境需要一番功夫,距離首都吉隆坡要搭上 3 小時的車程抵達接駁碼頭,接著再由專門船隻緩緩渡送,15 分鐘後隱於海上,只有這一島一飯店的秘境綠中海渡假村才能抵達。小島上沒有便利店、沒有其他店家更別說什麼夜市可逛,顛覆過往吵雜的東南亞夜晚鬧市的模樣,在綠中海,是寧靜與自然的體驗開始。

佇立於海上的高腳屋,特定房型就能從屋內望向大海。

來自馬來西亞的 YTL 飯店集團,以一島一飯店打造的渡假村,有著 50 大世界最美海灘之一的潔淨碧綠「翡翠灣」、也有世界十大蜜月景點之美名、最佳 50 絕美泳池、最佳渡假村 SPA⋯數不清的榮耀都在襯托著這處秘境的可貴,即使開幕多年,也不減其人氣。

隱於山裡的奢華別墅群,深受喜愛。

渡假村的住宿空間善用與地形結合的自然派,海上小屋把窗戶開到地板上,讓住客在房間就可以直覽海中的生態;山間別墅則倚著百年熱帶雨林地勢而建,即使在階梯有著巨樹也繞樹而建,完全與生態接景接氣,彷彿生活在林間。更有最受歡迎的別墅區,緊靠著餐廳與泳池,悠遊於愜意生活間,再多走幾步路卻又能立刻到達海邊。

在漸層的海邊聽風唱歌

馬來西亞解憂秘境

最讓人醉心的,要屬可搭乘接駁車抵達的翡翠灣沙灘,地形與地勢關係,讓這裡的純淨白砂綿延,迎著海浪一波波,由白色轉藍色再幻成碧綠的漸層色,沙灘被山坳包圍著,終年都如此的平穩與沈靜,迎著椰子搖曳與細微的海浪聲,長年夏季氣溫的栩栩驕陽,賴著躺椅、遊蕩盪鞦韆,或著踩踏浪潮,都是人間至福享受。

馬來西亞解憂秘境

夕陽時,坐上酒店巡弋繞島小船,緩緩迎著海風,朝夕陽的方向前進,大海沒有遮蔽,夕陽在雲與海之間,染紅了整片汪洋,金光閃閃的波浪偶爾穿梭過小舟,船上侍者遞送著小點與酒類飲品,伴隨著同伴的歡笑與海上的金黃,海風吹呀吹地,把憂愁都吹散了。

夜晚,則該到「林叔叔廚房」聽聽故事,與 YTL 創辦人楊忠禮先生一同踏上綠中海島上,年事已大的林叔叔是島上最元老的員工,至今仍工作著用好廚藝守護綠中海渡假村,中餐廳以此為名,用林叔叔的中式混搭馬來式、西式的創意菜色,來抓住各國遊客刁鑽的胃。

從清晨的第一道曙光開始活潑

清晨瑜珈課之前,可漫步到向東邊的一側,日出就這麼從海上升起。

入住綠中海可以是安靜的,也能是好動的。清晨第一道曙光從東邊升起,綠中海的晨間瑜珈課就此展開,在海上屋之間迎著海浪靜坐、呼吸與伸展,由專業瑜伽老師的導引,舒暢身心靈。

野外生態豐富,登山半途還遇見猴子全家「出遊」。

接著還能參加由旅店專為住客展開的「叢林探險健行」活動,藉由專業的嚮導,引導住客們走入山林,探索著這一片已經超過百年的熱帶雨林的自然生態。

園區內最受歡迎的犀鳥,是環保生態最佳表現。

讓人驚喜的是,綠中海的小島環境在飯店的與自然共生經營之下,色彩鮮豔的犀鳥以此為家住了下來、吃素的蝙蝠倚著果子樹而生、一群可愛的獼猴在後山穿梭移動著。海底下更有著珍貴的熱帶魚群悠遊與穿梭,偶爾,在白潔沙灘上,大蜥蜴慵懶地曬著太陽,一切切都是與自然共生的表現。

渡假村內有棵果樹長年掛著許多蝙蝠,聽來雖然可怕,但仔細瞧卻覺得可愛極了。

在寵愛的溫柔中睡去

若是選擇泰式按摩,則可到海岸旁發呆亭內,迎著輕柔海風按摩。

在渡假村裡最溫柔的,要數 SPA 體驗了,不同於以往的其他按摩,綠中海的 SPA 以五感營造整體,在沐浴淨身前,透過聞香、池水拍敲、熱泉滋潤與專門沖刷等各種舒展感官體驗,接著再由技法純熟的按摩師以泰式、馬來式、峇里島式等手技加以按摩。若是選擇泰式則可在戶外,迎著海浪與微風,展開最放鬆的天人合一按摩體驗,蟲鳴鳥叫與海潮來回之間,讓人在寵愛的溫柔中幸福得漾開了微笑。

SPA 體驗按摩前,還會經歷聞香步驟,療癒體內。

景點介紹

Pangkor Laut Resort 綠中海渡假村

地址: Pangkor Laut Island,Lumut,Perak, Malaysia

電話:+62-361-894-6388

時間: Check in15:00、Check out 11:00

網址: http://www.pangkorlautresort.com

價位: 酒店設有各種包套方案,如包含三餐、包含 SPA、包含夕陽遊船或水上活動等不同方案,請上官網查詢。

來源:《行遍天下》 2019 年 1 月

更多精彩內容請至 《行遍天下》