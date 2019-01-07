兆豐金2018年EPS破2 國內分行將朝專業化調整 不排除增設海外分行

兆豐金 (2886) 公布 2018 年自結盈餘，全年獲利 281.54 億元，創近三年新高，每股稅後盈餘 2.07 元。兆豐金董事長張兆順表示，2019 年持續衝刺消金業務，並啟動以基金或消金為主要分行業務的專業化調整，不排除瞄準東南亞、澳洲增設海外分行。兆豐金於 6 日首度舉辦大型尾牙活動，張兆順以絕地武士裝扮粉墨登場，帶領一級主管穿著多國特色服飾，手持 18 種幣別現鈔進場，象徵兆豐銀是台灣國際金融外匯業務的龍頭，強調今年持續發揮企金強項，搶攻消金市場，積極拓展銀行全業務，可預期 2019 年獲利會更好。



兆豐金核心子公司兆豐銀於去年信用卡市場大有斬獲，成功爭取林俊傑演唱會優先購票服務，讓辦卡量短短一個月增加 5 千張，也看好國內電動機車市場，締造兩小時搶空限時專屬抱枕，且瞄準潛在 3 萬名客戶市場，獨家推出 Gogoro 購車分期優惠。兆豐銀表示，持續以各式獨家專案深耕卡友忠誠度，讓持卡人感受專屬的優越感。



不過，兆豐金各子公司於 12 月單月獲利多較上月提高，惟兆豐銀出現月減 8 億元。兆豐金解釋，主因是握有華映聯貸案、綠能自貸案，粗估損失金額不到 2 億元，仍先增提 2 億元呆帳，且放款業務提高進行正常性提存，加上海外分行增提等因素，以致單月獲利僅 10.83 億元，但全年獲利 242.15 億元，仍較 2017 年成長約 8 個百分點。



張兆順指出，兆豐銀近來洗錢防制相關作業更為嚴謹，去年上半年初步完成美國洗防改善計畫，已獲美國主管機關認同，且 11 月 APG(亞太洗錢防制組織) 評鑑小組也給予肯定，今年不排除研究在東南亞或澳洲地區增設海外分行的可能性。



此外，兆豐銀今年將啟動專業化調整計畫，因應分行客戶結構和業績表現，調整為以基金或消金為主的分行，並預告將針對法遵、洗防、消金等業務招募 600 人。