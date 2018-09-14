〈兆豐金法說〉今年獲利優 喊明年股利不會讓人失望

兆豐金 (2886-TW) 今 (14) 日舉行成立以來首次線上法說會，今 (2018) 年上半年稅後純益優於去年同期，總經理胡光華喊出，明年兆豐金的股利，不會讓投資人失望。

兆豐金今年上半年稅後純益達 155 億元，年成長 6.9%，每股稅後純益 (EPS) 達 1.14 元，亦較去年同期成長 6.5%。今年不但本業亮麗，在台企銀 (2834-TW) 交換債到期之後，金控還持有台企銀約 3.6 萬張、每股成本 8.23 元，將在向主管機關申報後，持續出脫手中的台企銀持股，潛在資本利得約可挹注新台幣 1 億元。

因此胡光華看好明年股利發放，他表示，兆豐金的股利政策一向是參考前一年的獲利、和同業標準，相信明年兆豐金的股利不會讓投資人失望，兆豐金近 3 年的現金股利分別為 1.5 元，1.42 元及 1.5 元。

胡光華說明，兆豐金主要獲利來自於放款成長強勁、手續費增溫及交易收益穩定。其中放款部分，由於兆豐銀行在國際市場布局深度與廣度遠優於同業，跨幣別的交易能力佳，深受跨國台商企業客戶青睞，企業放款及外幣放款持續穩定成長，今年上半年放款業務季成長率及年成長率分別達 3.6% 及 8.6%，放款年成長率更是過去 4 年半以來新高。

而手續費部分，銀行力推財富管理，手續費收入季成長率及年成長率分別達 7.6% 及 6.0%，主要是來自財富管理的銀行保險手續費收益增加所致。

兆豐金積極推動銀行組織改造，成立企金、消金、國際業務及金融市場四大事業群，強化整合行銷，以激勵業務成長動能。

而且為了深化集團子公司間的整合及實現集團綜效，今年金控積極投注於八大平台的運作，包括：共同行銷、資金操作、風險管理、資訊及數位金融、法令遵循、績效管理、公司治理以及企業社會責任。

在共同行銷方面，兆豐證券於兆豐銀行設立證券櫃檯的共銷專案大有斬獲，預計今年底完成分行設立證券櫃檯共 78 家，覆蓋率可以達到 8 成，已成功將台股經紀業務引介比重，自去年的 2.25% 提升到今年上半年的 3.51%，預計年底將達 5%，未來將朝 20% 的目標邁進。兆豐證券經紀市占率也已從去年 6 月的 2.97% 提升到今年 7 月的 3.36%，排名從第 10 名提升至第 8 名。

而兆豐產險透過共同行銷的保費收入也從去年上半年的 2.7 億元提升到今年上半年的 3.2 億元，共銷比例從 8.74% 提升到 9.69%，集團共同行銷的成效已大幅顯現。

在數位金融 (FinTech) 方面，兆豐金積極推動包括大數據平台、行動支付、社群媒體行銷、區塊鏈應用及評估投資純網銀等專案。為了展現研發實力與保護研發成果，兆豐至今已通過新型專利 99 件，發明專利 3 件（共 102 件），另外尚有新型專利 7 件，發明專利 50 件 (共 57 件) 在審核中。

洗錢防制的部分，兆豐金走過 2016 年兆豐銀紐約分行的裁罰案後，設置「反洗錢暨金融犯罪防制委員會」，同時為了面對 11 月的 APG 評鑑，更進一步成立 APG 工作小組。