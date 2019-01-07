蘋果與三星達成合作 三星電視將加入iTunes服務

據報導，在市場上更多為競爭關係的三星電子 (005930-KR) 和蘋果 (AAPL-US) 達成了一筆交易，三星將在未來幾個月內為自家的智慧電視添加一款 App，讓消費者能在電視上觀看從蘋果 iTunes 上購買的影音內容。

根據公佈的協議，三星將會在自家 2019 年款的 Smart TV 系列電視，加入 iTunes Movies 和 TV Shows 服務，同時也支援蘋果的 AirPlay 2 投放技術，讓 iPhone 和 iPad 用戶也可以將影音內容投放到電視上，連結更多的蘋果用戶。

「我們期待通過三星智慧電視為全球更多客戶帶來 iTunes 和 AirPlay 2 的體驗，iPhone、iPad 和 Mac 用戶可以通過另一種方式在家中最大屏幕上欣賞他們喜歡的所有影音內容。」蘋果網路軟體和服務副總裁 Eddy Cue 表示。

這筆交易可說是蘋果針對影音串流服務戰略轉變的一部分。由於該公司面臨中國地區銷售疲軟，以及全球智慧手機市場飽和的影響，iPhone 用戶換機意願低落，智慧手機銷售不如預期。因此，蘋果越來越依賴其服務部門，包括音樂、電視、電影內容等業務。此次與三星的合作可能是蘋果希望在其他廠商設備上同步推出影音串流服務的第一步。

一般來說，影音內容公司會向智慧電視製造商支付在設備上推出影音服務的權利金。不過，蘋果和三星均拒絕評論蘋果是否根據新協議支付任何費用或電視機銷售的百分比。

此次與三星的交易，是近幾個月來蘋果與其他科技大廠在提供服務上達成的第二次協議。去年 11 月份，儘管蘋果自家的 HomePod 智慧音箱產品系列與亞馬遜 (AMZN-US) 的 Echo 智慧音箱在市場上是競爭關係，蘋果仍表示該公司的 Apple Music 媒體串流服務將在 Echo 上推出。