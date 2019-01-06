不擔心美股震盪 Fed前主席柏南奇：沒看到類似金融海嘯的風險

根據《彭博社》報導，對於近期美股大幅震盪，聯準會 (Fed) 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 並不擔心，也不覺得驚訝；他認為，當前經濟並未出現與金融海嘯期間類似的風險。

柏南奇、葉倫 (Janet Yellen) 和鮑爾（Jerome Powell）三任 Fed 主席，於 1 月 4 日，出席美國經濟學會亞特蘭大年會，針對貨幣政策與美國經濟前景，進行討論。

柏南奇認為，金融市場的波動，並未超出正常範圍，「包括貿易、全球經濟，以及美國經濟近期走勢，皆有其不確定性，而市場吸收了這些不確定性，加以反映。」

近兩個月以來，受貿易情勢緊繃、Fed 升息與美國政府局部關門等因素影響，美股劇烈震盪；不過，在鮑爾提出「今年會以耐心與彈性，來決定貨幣政策」的說法後，市場解讀，該言論暗示，Fed 將於經濟轉弱時，暫停升息；樂觀情緒帶動上週五美股收高，三大指數皆漲逾 3%。

柏南奇指出，就 10 年前的經驗而言，當前經濟情勢，並未出現與金融海嘯期間類似的風險，「我們沒看到 (類似金融海嘯期間的風險)… 市場在很長一段時間內，仍表現良好，令人驚訝。」

部分投資人宣稱，Fed 實施縮表計畫，是導致金融市場波動的主因；對此，柏南奇強調，該說法的證據相當薄弱，應持續觀察情勢變化。

鮑爾亦稱，他不相信縮表是造成市場動盪的原因。