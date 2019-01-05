熱門股—不畏蘋概股遭空襲 鎧勝-KY逆勢強漲收復季線

金屬機殼廠鎧勝 - KY(5264-TW) 去年首度打入蘋果 iPhone 機殼供應鏈，但供貨占比仍相當有限，也低於可成與鴻準，近期受到蘋果銷量不佳，而下修財測的利空消息影響下，蘋概股大多跌跌不休，鎧勝反而逆勢走揚，連 3 日收紅，除站回 5 日線外，也成功收復季線，股價周漲幅約 9.4%。

鎧勝去年首度打入蘋果 iPhone 機殼供應鏈，加上蘋果的新款 MacBook Air 及 iPad Pro 銷量帶動，使其去年 10 月營收重新站回 30 億元大關，11 月營收更以 35.86 億元，寫下近 2 年來單月營收新高，12 月營收可望隨 iPhone 拉貨啟動而持續升溫。

在 iPhone 機殼生產良率獲改善，加上去年第 4 季營收規模擴增下，法人估鎧勝單季毛利率可望季增超過 4 個百分點。不過，儘管去年第 4 季營收動能可望復甦，但由於鎧勝為迎接蘋果訂單而投入大量資本支出，在新品效益未明顯貢獻下，加上營業費用大幅增加，鎧勝去年全年營運恐怕仍將虧損。

鎧勝 - KY 去年第 3 季合併營收 76.87 億元，季增 26.26%，年減 16%；稅後虧損 7.64 億元，較上季虧損收斂，但較去年同期轉虧，每股虧損 1.82 元。前 3 季合併營收 203.1 億元，年減 13.06%；稅後虧損 21.84 億元，較去年同期轉虧，每股虧損 5.33 元。