〈觀察〉三大因素加持 美元保單2019年會更夯

美元保單去 (2018) 年熱賣，據金管會統計，累計去年前 9 個月，美元計價保單的新契約保費收入共 4144.93 億元，預期全年可望突破 5000 億元。市場普遍預期，美國會續升息、美元保單保費今年最高可降 6%、壽險公司為了降低避險成本會持續衝高外幣保單，在此三大因素加持下，美元保單還有賺頭，今年可望更熱賣。

儘管美國聯準會釋出鴿派言論，今年升息腳步預期將放緩，雖然可能減少升息次數，但因為預期仍會持續升息，在台美利差持續擴大下，美元保單相對新台幣便宜，保戶購買後的利差獲益仍看漲。

市售美元利率保單宣告利率從年前的接近 4%，新年過後，多家壽險公司包括國泰人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽等，都將美元利率保單宣告利率拉高到 4%，全球人壽更是拉高到 4.03%，相較於台幣利變保單宣告利率僅趨近 3%，自美元保單可獲取的利得明顯較多，且當宣告利率大於預定利率，還可享有「增值回饋分享金」，讓保障再升級，有效對抗通膨。

不過，除了看宣告利率外，也應比較保單預定利率、附加費用率及保費折扣率，這些都將牽動最後的內部報酬率 (IRR)。

也因為美國去年一路升息，今年起， 6 年期 (含) 以下的美元保單「新契約責任準備金」利率調升 2 碼到 1.75%，6~10 年期 (含) 以下的美元保單新契約責準金利率則調升 1 碼到 2%。

正因為美元指標利率向上，美元保單保費也隨之下降，美元保單責準金利率調升 1 碼後，保費平均可降 2 至 3%；若升 2 碼，保費平均降 4 至 6%。美元保單的保費下降，對投資人來說也將更具吸引力。

2019 年除了台美利差持續擴大，避險成本居高不下，截至去年底換匯 (CS) 避險成本已飆上 3%，今年一開年，匯率持續大幅波動，市場預期，避險成本今年可能逼近 3.5%，匯率只要波動 1%，避險成本就會增加上千億元，壽險公司不想負擔太大匯兌風險下，都於去年的法說會紛紛表態會持續衝高外幣保單、美元保單，達到自然避險的目的，以降低避險成本。

也因壽險公司要衝刺銷售，才衍生出多家壽險業紛紛調高宣告利率搶客，讓美元保單因此更有甜頭。

去年美元保單的新契約保費收入可望突破 5000 億元，預期在上述三大因素加持下，今年熱銷力道會更夯，市場預期今年美元保單新契約保單收入可望上看 5200-5500 億元。