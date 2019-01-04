川普經濟顧問警告：蘋果只是開始

近期各主要國家的經濟顯示，全球經濟似乎正在步入寒冬。有一種觀點指出，美國科技巨頭蘋果公司於新年首個交易日盤後突然發布財報預警，「只是一個開始」。

美國總統川普的經濟軍師、白宮經濟顧問委員會主席 Kevin Hassett 在蘋果財報預警的次日表示，全球貿易摩擦加劇，將迫使更多美國跨國企業模仿蘋果來宣布低於預期的盈利目標。

但他也表示，如果美國與其他國家的貿易談判成功，「蘋果和每家公司的銷售都會復甦」。這一言論呼應了川普昨日的觀點，他表示，2018 年 12 月股市出現「小小的故障」，「一旦美國達成貿易協議，股市將會上漲。」

英國《金融時報》指出，蘋果在兩個月前預計 2019 財年第一季（2018 自然年第四季）營收區間為 890 億 - 930 億美元，等於年增率增長 5%，但最新預計的營收 840 億美元等於年增率下降 5%。

因在至關重要的年末節假日購物季期間業績不佳，蘋果股價周四最深跌 10%，市值跌至美國上市公司巨無霸的第四位，較 10 月峰值的 1.1 兆美元蒸發了 4460 億美元，等於一個 Facebook！

高盛認為，蘋果全年的營收數據可能都面臨下調，將 12 個月目標股價從 182 美元大幅降至 140 美元，在跟風下調蘋果目標價的投行中「心最狠」。

由於十六年來首次下調季度收入指引，蘋果即將獲得 2013 年 1 月以來的最大單日跌幅。美股集體跌超 2%，科技與晶片股被明顯拖累，海外銷售收入比較大的波音和卡特彼勒跌超 2%。萬豪國際和希爾頓酒店跌超 3%，Burberry 和旗下擁有 Gucci 與 YSL 的 Kering 集團等奢侈品巨頭跌近 3%。

被譽為「新債王」的雙線資本 CEO Jeffrey Gundlach 甚至點評稱，蘋果意外下調營收指引的現象，「正是在熊市中會發生的事情」。他認為，美股真的已經進入熊市了。

KKM Financial 首席執行官 Jeff Kilburg 對財經媒體 CNBC 表示，蘋果下調財報指引，增加了已有的對全球經濟增速放緩的擔憂。Bleakley Advisory Group 首席投資官 Peter Boockvar 也認為，目前的宏觀環境令未來的財報季「就好像是在鯊魚池子裡游泳」。

另據 FactSet 統計，2018 年 12 月，華爾街分析師削減了超過一半的標普 500 成分股在 2019 年盈利預期，這一行為是兩年以來首次發生。上述論據似乎都能證明，「蘋果只是一個開始」。

華爾街見聞曾提到，中國市場疲軟是導致蘋果下調營收指引的重要原因，財經媒體 TheStreet 認為，除了貿易環境緊張帶來宏觀壓力，中國市場內部競爭壓力也不容忽視——華為和小米等中國廠商在不斷爭奪智慧型手機市場市佔率，貿易緊張也可能影響中國消費者對蘋果的購買決定。

同時，iPhone 銷售也受到了中國市場以外的壓力。庫克表示，在一些發達市場，新版 iPhone 引發的消費者升級換機需求也不如想象中的那樣強勁。U.S. Bank Private Wealth Management 高級基金經理 Eric Wiegand 認為，全球多地區的 PMI 指數都出現走軟跡象，代表全球經濟持續減速，周四美國 ISM 製造業指數也強化了這個印象。

有趣的是，英國《金融時報》特別提到了中國企業家、百度董事長李彥宏周三發布的公開信。除了透露 2018 年百度營業收入正式突破 1000 億元，李彥宏也表示：「整體經濟增速換擋、轉型升級的壓力，對於任何一家企業來說都如同寒冬一般凌冽而現實。」

冬天已至，也許——蘋果只是一個開始。