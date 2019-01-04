川普貿易戰 搞砸了川普漲勢

愈來愈多證據顯示，中美貿易戰的確重創了美國股市。

週四，蘋果公司公布第一季營收預估大幅下降，並將之歸咎予中國經濟成長減緩及貿易緊張升高。

在加徵關稅之前，中國龐大的製造業已然受到壓力，如今更陷入了緊縮。而貿易障礙也促使美國工廠活動創下自大蕭條以來，最大單月降幅。

Cumberland 投資公司投資長柯達克 (David Kotok) 說：「貿易戰已讓中美兩國都受到傷害，」

過去，川普總統曾得意洋洋地說，中國股市疲弱，顯示他的貿易戰發揮了效果。但現在自傷的情況也開始顯現，蘋果的 iPhone 銷售減緩，中國工廠活動轉弱，加劇了華爾街跌勢中，隱藏的經濟下滑擔憂。

再加上聯準會 (Fed) 的升息政策，及企業獲利下降，終於引發了大蕭條以來，美國股市最大的 12 月跌幅。

換言之，川普的貿易戰搞砸了美國股市中的川普漲勢。

其實，這種結果早可預料。中國是全球第二大經濟體，也是全球最大的商品出口國。一旦中國傷風，世界處處都可能感冒。

柯達克說：「貿易戰一旦開打，便沒有贏家，全是輸家。」

當然，貿易戰並非中國經濟減緩的唯一理由。北京打壓風險性貸款，亦讓中國經濟陷入了下滑的趨勢。華盛頓的關稅則更增添了壓力。

Stifel 公司分析師班尼斯特 (Barry Bannister) 說：「貿易戰的影響，讓事情進一步惡化。」