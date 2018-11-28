〈搶搭韓流的概念股〉陸客來台升溫+油價回落 航空雙雄Q4獲利看俏

高雄市長由韓國瑜當選後，市場傳出陸客到高雄旅遊的意願大增，並可望帶動其他縣市的觀光客增加，除了飯店業者近日股價已大漲反應，航空雙雄也在今 (28) 日發威，長榮航 (2618-TW) 飆漲 7% 上下，華航 (2610-TW) 漲逾 4%，除了兩岸往來紅利，加上油價近期大跌，市場看好航空業第 4 季的獲利。

高雄市轉為藍營執政後，市場看好兩岸觀光發展將再度熱絡，資金輪動到航空業者，其中，華航來自兩岸航線的營收占比約 15%，而長榮航兩岸港澳航線營收占比也在 15% 左右，除了穩定的台商客群，未來增加陸客可期。

另一方面，近一個月來布蘭特原油大跌，跌幅超過 20%，最新報價已跌破 60 美元價位，每桶來到 59.62 美元，創 1 年來新低，大幅減緩運輸業者的油料成本壓力。

近程航線中，除了兩岸航線成長力道可期，華航和長榮航均持續看好日本線的穩健成長，華航台北 - 名古屋 1 周 12 班次，將從 2019 年夏季班表 3 月 31 日起增為 1 日 2 班。

而長榮航明年起將陸續增加名古屋、青森和松山等航線，由桃園出發飛往東京成田、大阪航班改採較大機型的 B787 或 A330-300 執飛，明年整體日本機位共將增加 10%，為客運營收續增成長力道。

華航盤中股價最高來到 10.95 元，長榮航最高來到 16.55 元，均創 8 個月來新高。