義隆NB加密指紋辨識晶片Q1量產、具傾斜功能觸控筆晶片今年出貨量可期

觸控晶片大廠義隆 (2458) 宣布瞄準筆電市場，推出具備加密功能的電容式指紋辨識感測晶片，並已經獲得全球筆電一線大廠的採用，預計 2019 年第一季量產供貨，公司也宣布，具傾斜功能，整合驅動與觸控的電容式觸控筆晶片產線到位，今年放量出貨可期。義隆表示，資訊安全特別是筆記型電腦加密是應用趨勢。不論是商務人士或是一般消費者，都是切身相關的，同時，上網的安全是目前受到高度重視的關鍵議題，電容式指紋辨識感測晶片應用在筆記型電腦新增加密新功能，已經成為筆電市場的新趨勢。義隆研發多時推出兩種新的晶片整合解決方案。



首先是應用於主流機種的晶片，它的特色是在進行指紋比對時，在傳送指紋影像至主機端時，先在影像加密以確保資訊安全。同時，並提供支付功能 (MOH with Intel SGX/IOC Online Payment)；其次是應用於高階機種 (MOC with Secure Bio)，其特色是所有比對、加密等保密功能都在指紋晶片內部執行作業，這是微軟要求的加密功能規格，並符合 FIDO 2.0 規範。目前這些加密功能的指紋辨識晶片已經獲得全球筆電一線大廠的採用，預計 2019 年第一季量產供貨。



此外，義隆也提到，觸控晶片帶筆功能已經有出貨長達五年的市場經驗，同時也是全世界第一家持續展示支援微軟 MPP 1.0(Microsoft Pen Protocol)/1.5/1.51/2.0 規格的廠商，擁有傾斜功能的電容式觸控筆之筆記型電腦等產品。加快電容式觸控筆的反應速率，以及提供 4096 階的壓力點，讓使用者可以輕易的進行繪圖、塗色或是素描，另外增加筆的傾斜功能讓使用者可以進行繪製陰影的功效，更是技術的門檻所在。



該公司客戶包括微軟、惠普、聯想、戴爾、Google、宏碁和華碩等全年知名筆電大廠，亦同時應用在智慧型手機和平板電腦等產品，2017 年出貨量超過 550 萬套，預計 2018 年出貨近一千萬套。而新增具有帶筆功能的整合觸控和驅動功能的單晶片，則是更增添該公司在觸控晶片帶筆功能的產品線更加完整。



每年穩健發展的筆記型電腦市場，是義隆發展的重心，亦是重要的營收和獲利的來源。此次全系列筆記型電腦解決方案將會在本次的 CES 展中傾巢而出，包括排名全世界第一，市佔率六成多的觸控螢幕晶片以及結合電容式觸控筆功能的單晶片方案，並秀出與眾多一線筆電大廠的新產品展示，同時領先全球市場銷售量的觸控板模組 (Touch Pad module)，亦秀出帶電客式主動筆功能在觸控板模組的應用，以及整合 LED 和光學導光板機構的 Lighting Touch Pad，和採振動馬達為力的回饋沒有按壓噪音的 HapticPad 等，以及展出囊括全球過半市佔率的指向裝置產品(Point Stick) 與觸控板模組的結合應用等。