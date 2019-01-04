台股震盪 生技族群成資金避風港

台股既昨天跌破 9500 大關後，今 (3) 日盤中再度重挫，低點來到 9313 點，後續跌幅收斂，不過反觀生技族群，因為受到市場影響因素較少，反而成為資金避風港，基亞 (3176-TW)、浩鼎 (4174-TW) 與晟德等 (4123-TW)，連 2 天接收紅，股價強勢。

基亞日前傳出與美商 CellMax Life 結盟，攜手成為臨床試驗治療的合作夥伴，讓股價一度觸及漲停；基亞深耕癌症治療與細胞療法，前陣子更與義大醫院醫療集團、永長欣診所合作，提出細胞治療技術計畫申請，並由基亞提供細胞製備服務，在利多帶動下，也拉抬基亞股價強勢上攻。

浩鼎則剛結束審查歷時 2 年的浩鼎案，上個月月底法院判決結果出爐，前中研院院長翁啟惠與浩鼎董事長張念慈皆宣判「無罪」，在審判結果出爐後，張念慈也表示，後續將會辦理現金增資，募資金額預計逾 20 億元，張念慈強調不會放棄生技產業，未來也會在自主發開項目加快速度。

除此之外，晟德最近股價也不弱，晟德除了在水劑事業上面獲利穩健，子公司玉旗下轉投資公司中生醫藥，日前也與 Windtree Therapeutics, Inc.(WTI) 簽訂合併合約，並同時完成約達 4000 萬美金的新一輪募資，完成晟德將版圖擴大至美國的新一步。董座林榮錦說，未來將有機會在那斯達克發行股票。