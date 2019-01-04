國泰金通過《ISO 20400永續採購指南》查核 為全球金融業首家

永續觀念落實在採購部門，影響上游供應商之作為，國泰金 (2882) 導入 ISO 20400 永續採購指南，成為全球首家金融業完成英國標準協會(BSI)《ISO 20400：2017》查核永續採購的企業。國泰金以 ISO 20400 永續採購 7 個核心項目，制訂「永續採購政策」，對金控暨各子公司的前線採購人員及供應商進行永續採購實務訓練，同時發揮影響力，讓供應商夥伴簽署「永續價值宣言」，檢視永續作為達成狀況，建置完善的「永續採購流程」。



國泰金深耕供應鏈議題，2016 年領先所有金融業召開供應商大會，去年邀集供應商簽署「國泰金控永續價值宣言」打造永續供應鏈，取得「ISO 14001 環境管理系統」及「ISO 50001 能源管理系統」雙認證，以 2016 年為基準年，至 2021 年達減碳 5-10% 的目標。