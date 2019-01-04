【華冠投顧】短空架構持續，暫觀測上方反壓區是否被站上？

昨日來自蘋果，發佈致投資者的一封信之後，昨晚蘋果股價重挫 9.96%。在美股收盤後，蘋果執行長庫克發文表示，至 2018 年底的季營收約 840 億美元，低於 890 至 930 億美元之間的預期值，因此，下調 2019 年第一季營收展望。

這利空加上，昨晚公佈數據，美國 12 月 ISM 製造業 PMI，值為 54.1，低於預期值 57.5。這也使得台股再度出現回挫，連續壓抑了二天。

依據目前台股與美股續連動之下，後市下方仍具空間；但此波預期是道瓊指數的末跌段，隨之在回升之後，勢必引領台股往上回彈。預期未來在春節前後這段時間，台股將具回升之機。

今晚，臺北時間 21:30，美國將公佈 2018 年 12 月非農就業報告。昨日公佈有『小非農』之稱的美國 12 月 ADP 就業人數，值為 27.1 高於預期值 18.0，這多少也為今晚的非農數據帶來一線生機。美國 12 月季調後非農就業人口變動，本次預期值 18.4 萬人，續關注。

這些重磅數據，是聯準會未來的利率決策依據， 因此，市場再次波幅加劇可期，這些的經濟數據公佈前後這段時間，投資者在交易上務必謹慎以待。

台指，目前仍處於空市架構當中，上方 9468-9580 之反壓區間力道不容小覷，依據型態觀之，下方仍具空間。

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2327 國巨：今日型態與昨日之述吻合，出現破底，持續觀測行情之發展狀況。

以下為昨日之述。



作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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