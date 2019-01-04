【華冠投顧】台股大跌百點再破底!下周如何看待?

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3324 雙鴻、2314 台揚、6147 頎邦、4994 傳奇、2327 國巨。

台股盤勢分析:

破底翻

2019 第三交易日，在美股重挫 - 660 點下。台北股市早盤下跌 - 65 點開出，在周五賣壓及技術面賣盤殺出下，指數一度重挫 - 173 點；9：30 過後，低檔買盤開始放大，指數震盪走高，終場下跌 - 109 點作收，收在 9382 點，成交量 1061 億。

2019 年從外資『異常減碼』到昨天『短多下車』… 今天在美股崩跌下，最終還是導致恐荒性賣盤殺出。雖然從美股的重挫，再到台股的大跌；雖然在美股的崩跌下，出現了我們最不想見到的情況。但是對於今天籌碼的變化來看，美股的重挫反而是台股的『試練』；雖然台股尾盤最終還是大跌 - 109 點，但是從亞股的拉高，再看美國消息面好轉。再加上今天台股在破底後，低檔買盤明顯轉強；因此台股今天的雙腳可望成型，展望下星期有『破底翻』的機會!!

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、3163 波若威、1569 濱川、3217 優群、2390 云辰、4119 旭富… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3483 力致、6552 易華電、4989 榮科、6462 神盾、9958 世紀鋼、2474 可成… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。