【永誠投顧】關鍵K團隊 盤勢分享

◆盤勢分析

加權指數下跌 109 點 (-1.16%) 收 9382 點。

櫃買指數下跌 0.7 點 (-0.57%) 收 122.33 點。

美國公布 12 月份 ISM 採購經理人指數，由 11 月份 59.3 降到 54.1。其中重要關鍵的新接訂單 (影響亞洲供應鏈未來 3-6 個月出口) 由 62.1 急降到 51.1。在手未交貨訂單由 56.4 降至 50。加上前日 APPLE 調降出貨目標，台股相關供應鏈包含台積電鴻海等重量級權值股均持續修正。

另外重要記憶體大廠韓國 SAMSUNG 也大幅降低 DRAM 與 NANND FLASH 庫存由 1.5 個月降至 0.5 個月。全球製造業進入急縮庫存調整期。關鍵 K 團隊看空台積電與鴻海仍持續獲利中。

匯率部分: 主要套利 CARRY TRADE 貨幣日圓, 也大幅升值到 108.35, 表示之前借日圓套利紐澳幣等高息貨幣的套利開始反向平倉, 也加深了盤勢的修正壓力。我們團隊看到零組件以及通路商之前就已經發出的庫存調整風險, 已經提醒各位投資人, 現在的修正符合我們的預期, 重點是接下來的選股與策略才是重點。

那大盤的修正滿足點呢？如果我們用長線資金的角度，台股殖利率若以 5% 為基準點，9000 附近就是一個安全的位置，因為盤勢修正波才 3 個多月，時間修正肯定不夠的，若要縮短調整期那就是要靠空間修正來壓縮。投資人心理對這個殖利率 5% 的防守點放在心中就好。

我們建議可以觀察 1/8 CES 展產品的發展策略與規格變化 (,5G/AI / 電動車 / 智慧家庭)。畢竟全球投資專家都在其中尋求下一波的投資主流。當然除了團隊力推的 5G 供應鏈外, 一些本就不佔權值, 相對風險低的產業, 包含受惠於歐洲電動車滲透率提高的自行車產業、生技與醫材類股、休閒運動鞋類、即將進入旺季的食品類股等都是可以搭配操作的次族群。

盤面結構：強勢次群族:

生技 (醫美保養): 3205 佰研 + 3.76%、8436 大江 + 3.255、4137 麗豐 - KY+ 2.77%、4190 佐登 + 1.73%

手機天線: 6153+4.94%、3645 達邁 + 4.03%。

5G 設備與零組件: 3163 波若威 + 9.98%、3363 上詮 + 3.30%、5388 中磊 + 1.22%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。