【日盛投顧】蘋概股重挫 大盤失守9400點前波低

◆盤勢分析

1. 因 APPLE 財務預警與 ISM 製造業指數數據不佳，美股四大指數重挫，連動亞洲股市周五早盤普遍走弱。台股因 2330 台積電、2474 可成、3008 大立光、2317 鴻海等蘋概股重挫，指數跳空低開，盤中最低跌至 9,319 點，但接近午盤亞股逐漸回穩與中、小型電子股走升，指數緩步走高，收盤跌幅收斂。終場加權收在 9,382.51 點，下跌 109.91 點，跌幅 1.16%。

2.OTC 指數開低回測季線，午盤權值股 6488 環球晶、3105 穩懋轉強，收盤下跌 0.7 點，跌幅 0.57%，表現相對加權強勢。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股收長下影線的小黑 K 線，失守前波低的 9,400 點。

(2) 量能：成交量增至 1,059.85 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉向下、MACD 柱狀體零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 53.86 億元；外資 - 92.87 億元、投信 - 8.34 億元、自營 + 47.34 億元。

5G、生技逆勢抗跌

1. 電子類股

(1)5G(光通)、CES：5G 成為 2019 年電子主要趨勢，相關光通訊持續擴延，3163 波若威、3234 光環衝高、3363 上詮；5388 中磊、3596 智易、2345 智邦維持強強勢。1/9CES 開展，2376 技嘉、2377 微星、2357 華碩秀電競亮點，股價逆勢抗跌。

(2) 矽晶圓、PA、MOSFET：5483 中美晶、6488 環球晶、6182 合晶周五股價開低，緩步放量拉升；PA 的 3105 穩懋、2455 全新與 MOSFET 的 6435 大中、5299 杰力集體跌深反彈。

2. 非電子類股

(1) 生技：國際股市動盪與防疫題材，資金移往生技族群，4123 晟德受自營與外資同步買超，股價放量上揚；1789 神隆回檔整理多日，股價轉強站上月、季線；4171 瑞基挾檢測防疫題材，股價強勢漲停；3176 基亞宣布結盟美商，合作細胞治療臨床試驗，周五股價再拉出長紅。8436 大江即將挑戰波段新高。

(2) 食品：金門淪陷非洲豬瘟，台灣疫情警戒再升高，市場期待肉品替代效應，1215 卜蜂、1210 大成早盤強勢上攻，3313 斐成則大幅震盪。