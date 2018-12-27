二胎效益消退 中國再度面臨人口下滑壓力

近期中國各省市陸續公布新生兒數據，其內容顯示中國不少城市 2018 年出生人口數較 2017 年出現明顯的下滑，許多城市出生人口年減率接近 20%，導致市場開始對於中國未來利率、房地產，以及各類資產價格產生擔憂。

圖: 國泰君安證券

由於山東省一向為中國出生率最高的省份，若連山東省都出現明顯的降幅，其它省份恐怕也不樂觀。若將出生人口數量下降 20% 套用在全中國的話，中國今年新生兒數量約在 1378 萬人，比 2017 年下滑 345 萬人，也意味總和生育率 (TFR) 將下降至 1.37，而此一比率 2017 年為 1.62。如果未來中國新生兒人口數高速下滑的趨勢不變，那今年就是此趨勢的起點。

最快 2025 年中國人口出現轉折

中國新生兒人口急劇下降原因可能有很多個，包括第二胎政策所帶來的刺激減退，導致出生人口數量下降問題再度被凸顯出來；同時育齡女性數量下滑、受教育程度上升，以及生活成本提高等等均使生育意願下降。

如果總和生育率下降至 1.37，研究機構預估在 2025 年中國人口將出現轉折，比原先預估提早 5 年。並且自 2025 年之後中國人口下滑速度會逐年提升，至 2030 年中國人口會從 2025 年的 14.16 億人下滑至 13.95 億人，到 2050 年，中國人口將只剩下 12.57 億人。

資料來源: wind

中國人口通縮並非偶然，事實上，中國出生人口下滑早已開始，只不過二胎政策的實施在一定程度紓緩這一現象。不過在隨著二胎政策所帶來的刺激消退，人口下滑的問題又將重新浮出檯面。因此，後續中國政府如果沒有更大範圍的刺激生育政策，二胎政策帶來的效益消退後，將使中國出生人口趨勢性下降的問題再度被凸顯。

人口對一國經濟很重要! 很重要! 很重要!

人口趨勢的變化，會對經濟帶來什麼影響？

參考日本的情況來看，日本人口老化直接帶來的影響有三個。第一，以房地產為代表的投資等需求的下降；第二，資金成本呈現下降趨勢，如指標利率的下滑; 第三，人口老化使得城鎮化比率停滯不前，房價下跌壓力大。

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各界對中國人口趨勢的擔憂，從根本上來看是對勞動力人口減少的擔憂。因此，就有觀點提出，技術進步將帶來新的生產力，未來機器人可以替代流失的勞動力。但機器人有一個盲點就是，它沒有需求，如果大量採用沒有需求的機器人，那又何需要「生產」，最終必勢要回到整體經濟下滑的困境。