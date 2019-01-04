政府關門即將進入第三周 川普的籌碼越來越少

12 月，在與國會兩院民主黨領袖的一次公開會面中，川普表示，如果他沒有獲得造牆的 50 億美元，他會「驕傲」地讓政府因此關門。

一直到今天，川普仍然堅持要這 50 億美元。所以，即使新一屆眾議院在 1 月 3 日周四上任當天，就以 239:192 投票通過了對國土安全部的支出法案，該部門仍然不能恢復運作——這份法案沒有造牆費用，無疑會在共和黨掌控的參議院被否。

政府部分關門即將進入第三周。此次政府部分停擺涉及九個部門，包括國土安全部、運輸部、內政部、農業部、國務院和司法部，以及國家公園和森林管理部。約 80 萬名聯邦政府雇員停工休假。

12 月 22 日以來的「驕傲停擺」，沒有給川普帶來任何好處。民主黨在政府關門期間毫不讓步，現在還掌握了眾議院多數，讓川普的立場越發尷尬。美國總統手上的籌碼，已經越來越少。

川普決意「維護邊境安全」

川普堅稱，沒有邊境牆就沒有邊境安全。

1 月 3 日周四，美國總統意外出現在白宮新聞簡報室，對民主黨眾議院領袖佩洛西上任表示祝賀，並再一次為美墨邊境造牆站台。川普在發言中數次強調，在邊境安全或是造牆這件事情上，自己「從未受到過如此強烈的支持」。

的確，美國總統強烈的造牆意願，獲得了美國國家邊境巡邏委員會的支持。「這與政黨無關。你得問自己一個問題：如果我去你家，你是希望我在前門敲門呢，還是希望我從窗子爬進來？」該委員會副主席 Art Del Cueto 表示。

NPR/ PBS NewsHour / Marist 在 12 月 11 日發布的民調顯示，政府關門之前，57% 的美國人希望川普在邊境牆問題上妥協，將近七成的受訪者認為，邊境牆不是當務之急。

民主黨此前曾經提出為邊境安全提供 16 億美元的方案，但並未包括邊境牆。白宮隨後提出了邊境預算 25 億美元的要求，但被民主黨拒絕。川普在本周三明確表示，除了為造牆提供 50 億美元，他不會接受其他方案。

驢象僵持不下 雙方均無讓步意願

「我們沒有要造牆。有人對我們不打算這件事情有疑問嗎？「新任眾議院議長佩洛西周四稱。「對總統和共和黨人的一個問題是：你們為什麼不接受你們為重啟政府而做的事情？」

1 月 3 日起，新一屆國會正式上任。佩洛西率領眾議院立即通過了為國土安全部提供短期資金的預算案，提供到 2 月 8 日的資金，為邊境安全撥款 13 億美元，但其中並不包括川普要求的邊境牆建設費用。

但眾議院的這份議案並沒有什麼實際意義。預算案在眾議院通過後，要遞交參議院表決，最終交由總統簽字生效。參議院由共和黨占據多數，參議院共和黨領袖 McConnell 已經表示，不會批准川普不支持的議案。

McConnell 甚至直言，民主黨的法案「不是一次嚴肅的努力」，「我會說這是一場政治作秀，而不是建設性的立法。」

但是 McConnell 給川普提供的支持也就僅限於此了。本周三，川普和國會高級官員在白宮舉行會議，McConnel 會後表示，他並不認為當天取得了什麼特別進展，希望在「未來數日或數周」內，能夠達成協議。

預算問題正在上升到政治層面。周四，川普在社交媒體上表示，政府關門「僅僅是因為 2020 年的總統選舉」，是「嚴肅的政治」問題。

如果川普妥協，接受民主黨不包括邊境牆預算的議案，他可能會失去一部分的堅實支持者。但是問題是，他用以談判的籌碼，似乎只有代價高昂的關門這件事情本身——然而民主黨可不吃這一套，誰讓川普上月一時義氣，說出了「很驕傲因為邊境安全而關門」這句話。

周五，佩洛西、舒默和其他國會高層會再次前往白宮與川普碰面。