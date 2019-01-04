被動元件前景淡 國巨股價破底 再創一年來新低

被動元件神話破滅，不僅價格已趨跌，相關廠商產能還在擴大，終端市場更相當疲弱，庫存去化時間也隨之拉長，價格恐將持續下修，而 MLCC 龍頭廠國巨 (2327) 營收也明顯急速下滑，去年 11 月營收幾乎只剩 9 月的一半，僅差距兩個月時間。不過，國巨集團去年也趁著營運站上高峰之際，擴大市場布局，積極投入車用、5G 及物聯網商機，光去年完成的併購案就有 7 件之多，盼能搶佔市場先機。國巨股價跳空走跌，再創一年來新低價，今日不僅破底，也正式跌破整理區間，反彈醞釀失敗，後市不樂觀，未來向上都是套牢賣壓，要反彈又得要再重新築底，靜待 20 日線及 60 日線下降壓力隨著時間趨緩。

