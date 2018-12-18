凱美取得同欣電8%股權+1席董事 逢同欣電董座解任引關注

鉅亨網記者彭昱文 台北 2018年12月18號1點24分

國巨 (2327-TW) 旗下凱美 (5317-TW) 17 日晚間公告，取得同欣電 (6271-TW) 逾 1.33 萬張普通股、8.05% 的股權，其中包含 1 席董事，由於正值同欣電董座楊惠捷轉讓持股，由董事長一職自然解任，凱美入主董事會的時間點也引發外界關注。

凱美公告，將斥 8.98 億元，以每股新台幣 108 元，取得同欣電約 8316 張普通股、約 5.03% 的股權。

凱美也公告，斥資 5.67 億元，取得木葉文投資 100% 股權，而木葉文投資為同欣電法人董事，持有 5000 張、約 3.02% 的股權，合計凱美一共取得同欣電 1.33 萬張普通股，約 8.05% 的股權。

同欣電董事長楊惠捷因考量年齡及健康，與其配偶謝美枝計畫 12 月 17 日至明年 1 月 16 日轉讓共 7053 張、4.26% 的持股。

而同欣電昨日公告，楊惠捷轉讓持股已超過選任董事長時股數 2 分之 1，董座一職自然解任，公司接下來將召開董事會推派新任董事長，晚間凱美就公告取得同欣電股份以及 1 席董事，引發外界高度關注。

市場解讀，凱美投資同欣電，可能考量是要在符合國巨的發展方向，且同欣電明年將董監改選，此時凱美入主格外引起討論，未來凱美是否再增持同欣電股權與董事席次，市場也高度關注。

同欣電是陶瓷基板與多晶模組封裝廠，營運應用涵蓋通訊相關產品。