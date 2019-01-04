歐股盤前─市場關注美中貿易磋商 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.8%

新一輪美中貿易談判，將於 1 月 7 日登場，市場期待，本次談判可改善兩國關係、化解分歧；今 (4) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.8%。

台北時間週五下午 3 點 09 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.83%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.72%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.88%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.93%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.05%，深證成指上漲 2.76%；南韓 Kospi 指數上漲 0.83%，日經 225 指數下跌 2.26%；台股收跌 109.91 點，至 9382.51 點。

蘋果 (AAPL-US) 下修財測，加深了市場對全球經濟成長趨緩的疑慮，昨日美股重挫，科技股創 2011 年 8 月以來最大跌幅。

週四標普 500 指數收跌 2.5%，至 2447.89 點；道瓊工業指數收跌 2.8%，至 22686.22 點；那斯達克指數收跌 3.0%，至 6463.504 點。

面對美股崩跌，美國總統川普日前信心喊話，稱股市只是出現一點「小差錯」，若能談妥美中貿易協議，股市就會走高。

新一輪美中貿易談判，將於 1 月 7 日，在北京登場；對此，川普抱持樂觀態度，稱雙方磋商進展順利。

另一方面，為解決美國聯邦政府局部關門近兩週的窘境，由民主黨掌控的聯邦眾議院已通過法案，批准對國土安全部撥款至 2 月 8 日，並撥款給農業部、內政部、運輸部、商務部和司法部等機構，至本財政年度結束 (9 月 30 日)。

不過，該法案並未將川普要求的 50 億美元築牆經費，納入其中。