驚喜！2018年12月中國服務業PMI上升至53.9 創六個月新高

財新今日 (4 日) 公布 2018 年 12 月財新中國服務業 PMI 為 53.9，比 11 月上升 0.1 個百分點，創六個月以來新高，市場原本預期將下滑至 53，顯示去年底中國服務業營運活動加速。

圖: 財新網

雖然之前公布的財新中國製造業 PMI 下滑 0.5 個百分點，至 49.7，是 2017 年 6 月以來首度滑落至衰退區間，但在服務業擴張的帶動下，財新中國綜合 PMI 為 52.2，比 11 月份回升 0.3 個百分點，創下五個月來新高。

不過財新公布的數據走勢與中國統計局公布的 PMI 並不一致。中國統計局去年 12 月服務業商務活動指數為 52.3，下滑 0.1 個百分點；綜合 PMI 則下降 0.2 個百分點，達 52.6。

以財新所公布的內容來看，服務業和製造業需求走勢有所不同。去年 12 月服務業新訂單總數量持續小幅度的上升，漲幅與 11 月份接近，服務業內外需求都有改善，反觀製造業新訂單總數量則小幅下降。不過兩大產業新訂單一升一降，綜合來看 12 月份新訂單整體仍呈現小幅度成長。

至於新出口訂單兩大產業也有所不同，製造業方面，新出口訂單進一步萎縮，而服務業的新出口訂單則保持成長，且創下六個月新高。部分受訪的服務業表示，去年 12 月份擴大力道爭取出口訂單。

在投入成本上，去年 12 月份服務業投入成本明顯上升，創三個月最大漲幅。受訪廠商反映，成本上升主要與原材料價格和薪資上漲有關。至於製造業投入成本則呈現逾一年半以來首次下滑。綜合來看，整體投入成本則是出現兩年半以來最低漲幅。



兩大產業的廠商均對未來 12 個月的生產與營運前景信心有所改善。製造業界信心來到三個月高點，服務業界的信心也較 11 月的低點回升。不過，與歷史數據相比，綜合前景信心仍然偏弱，許多受訪企業擔心未來市況會持續低迷。



整體來看，雖然去年 12 月份服務業 PMI 持續擴張，帶動綜合 PMI 上揚，不過製造業下滑幅度大，導致中國內需需求減緩，就業壓力增加，經濟走弱的趨勢仍將持續。