救中國經濟 擴內需、基建帶頭衝

近一個月來中國發改委陸續核准一系列江蘇省沿江城市群的城際鐵路建設規劃 (2019-2025 年)，總投資金額約為人民幣 8600 億元。其中，上海和江蘇相關規劃投資分別為人民幣 2983.48 億元和 2180 億元。這主要為了深入推動長江經濟帶發展戰略，支持長三角融為一體，以及改善江蘇沿江城市群綜合交通網路布局，也同時盼透過基礎建設計劃的新核准，能夠刺激目前疲軟的中國經濟。

江蘇省沿江城市群的城際鐵路建設已規劃，涵蓋八個城市及地區的城市軌道與鐵路建設，包括重慶、濟南、杭州、上海、長春五個城市的軌道交通，廣西北部灣經濟區、新建西安至延安、江蘇省沿江城市群三個區域的鐵路建設。

雖然中國過去在基礎設施規劃上已有不錯的進展，全中國主要陸、海、空的運輸幹道陸續建設完成，不過再深入到城市鄉鎮來看，仍然有許多不足之處，甚至一些大中城市依然缺乏足夠的公共交通運輸網。

去年 12 月份製造業 PMI 跌至衰退區間，中國經濟下滑的壓力漸增，為了刺激內需，基建投資正是中國政府一貫以來刺激內需的主軸之一。而透過發展城市交通等基礎設施所推動的投資更具有戰略性及有效性。同時對於建設資金的來源與債務問題，可以預期今年中國會大幅提高專項債的發行，同時城市交通也可依照 PPP 方式進行，進一步降低債務風險。

圖: 國金證券。中國 PMI 走勢圖。

整體來看，中國全國性的基礎建設高峰期已過，在整體的交通骨幹架好之後，接下來就是開始強化各城市之間的交通網路，包括城市軌道交通、城市群鐵路、城際建設等。

市場人士分析，中國政府估計將持續針對一些發展不平衡的地區積極進行基建規劃，也就是去年中國中央經濟工作會議提到的「補短板」、「穩投資」，及經濟逆周期調節措拖，盼藉此提升疲軟的中國經濟。