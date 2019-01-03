中國經濟轉弱 國際大型企業發出警告訊號

川普政府的貿易戰，讓中國經濟打起了寒顫。美國各大行業的企業主管也準備面臨艱苦的一年。

蘋果執行長庫克週三罕見地調降了銷售預估，並將責任歸咎予中國的銷售下降及貿易戰的加徵關稅。貿易緊張持續，讓美國各大企業的財報與股價，慘遭重創。

全球兩個最大型經濟體之間的貿易戰，被認為是經濟成長減緩的元凶，尤其是中國經濟。儘管雙方已暫停加徵關稅，進行協商，創傷依舊難免。

雖然美國總統川普與中國國家主席習近平已同意在 90 天協商期間，不再新增關稅，但原先貿易戰的關稅仍持續創傷著經濟。已有種種跡象顯示，中國經濟成長正在減緩。中國社科院近來調降了今年的經濟成長預估，由 6.5% 調降至 6.3%。該幅度似乎微小，但以中國 14 億人口為基礎，則其消費者支出總額仍是大幅下降。中國經濟因而成了部份國際企業的重大擔憂。

Coresight 研究公司說，中國 11 月零售銷售成長 8.1%，創 15 年來最慢成長速度。11 月出口成長大幅縮小至 5.4%，10 月為成長 15.5%。

庫克在週三寫給股東的一封信件中說：「我們沒有預料到如此的經濟下降幅度，尤其是在大中國。」

蘋果調降第一季營收預估至 840 億美元，低於原先預估的 890 億至 930 億美元。

雖然在貿易戰開打前，蘋果在中國便已面臨重大壓力，但庫克告訴 CNBC 說：「顯然，中國經濟在下半年開始減緩，我相信中美貿易緊張，為他們的經濟帶來額外壓力。」