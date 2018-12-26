蘋果未遵循大陸禁售裁定 高通：考慮申請拘留蘋果法人代表

儘管高通本月成功向中國法院申請到初步禁令，在大陸禁售 iPhone X 等舊機型，但蘋果並未停止銷售。高通中國專利訴訟代理律師 25 日表示，如果蘋果依舊不履行禁令，高通有權申請蘋果在中國的法人代表採取拘留等措施。

高通中國專利訴訟代理律師蔣洪義對《北京青年報》表示，目前高通已經依法提出強制執行申請，會繼續推進此項工作。如果蘋果始終拒不執行，依據相關法令規定，高通有權申請法院對蘋果在中國公司的 4 位法定代表人，進行罰款、拘留、限制出境、徵信系統記錄等措施。

蔣洪義表示，蘋果聲稱 iPhone 在軟體更新後，可規避高通專利，但是高通對北京相關蘋果店銷售的被禁售型號 iPhone 手機進行了公證購買，查明這些仍在銷售的禁售型號 iPhone 手機中的操作系統，仍然在使用之前的舊版本。「我們認為蘋果所謂的軟件更新與禁令的執行完全沒有關係。」

此外，他強調，禁令的適用範圍是針對 7 款型號的 iPhone 手機，不涉及到 iOS 操作系統的版本問題。

蔣洪義說：「如果蘋果因抗拒執行而受到法院的嚴厲處罰措施，這對跨國公司來說是一個有損商譽的行為。」

蔣洪義還表示，法院當下頒布的禁令效力應維持到案件二審判決時。而近期，高通正請求中國法院在中國市場進一步禁售最新的 iPhoneXS、XS Max 和 XR 三款手機，屆時蘋果的 iPhone 系列所有產品或將都列入禁售令。

不過，蘋果 4 家供應商 (富士康、和碩、緯創資通、仁寶) 代表律師 Ted Boutrous 日前表示，蘋果可以透過軟體更新來解決侵權問題，高通利用在蜂窩技術方面早期的一些技術優勢，設計出了一套反競爭的機制，並以禁令來損害供應商，這種行為是不會成功的。