盤前財經大事搶先讀2019年1月4日

今日操盤前瞻

台灣 12 月外匯存底統計

美國 12 月非農就業人口、失業率

歐元區 12 月綜合 PMI

美股盤後—製造業數據不佳 + 蘋果領跌 四大指數再度慘遭血洗

由於蘋果下修財測引發全球經濟放緩的擔憂，加上最新製造業數據不佳，週四 (3 日) 蘋果與蘋果供應商領跌，美股四大指數慘遭血洗，道瓊指數暴跌逾 600 點。閱讀全文...

中國營收暴跌重創蘋果 庫克推三項措施救蘋果

蘋果近 20 年來首次下修財測，庫克在接受外媒採訪時進一步表示，他計劃關注可控制的因素，而不是等待美中解決貿易緊張局勢；目前蘋果正推出三大措施以吸引果迷換機升級，並提高蘋果營收。閱讀全文...

國銀挺中小企業放款突破 2700 億元 目標提前達陣

金管會昨 (3) 日統計，截至去 (2018) 年 11 月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣（以下同）6 兆 3,746 億元，較 10 月底增加 374.59 億元；累計 1 至 11 月已新增 2721 億元，提前一個月達成金管會所訂目標。閱讀全文...

南亞科 12 月營收跌落 50 億元 創近 15 個月新低

南亞科 (2408-TW) 昨 (3) 日公告去年 12 月營收 48.29 億元，月減 10.6%、年減 18.9%，單月營收跌落 50 億元，創下近 15 個月的低點，去年第 4 季營收 169.58 億元，季減 30.4%、年增 1.1%，不過去年全年營收 847.22 億元創新高，年增 54.3%，展望今年，由於 DRAM 供給過剩態勢依舊，法人預期報價依舊面臨下跌的壓力。閱讀全文...

中國人行再釋流動性 預估可達人民幣 7000 億

在市場認為中國人行 (PBoC) 將在農曆春節前再次調降存款準備率之際，中國人行先發制人，於 2 日晚間宣布調整普惠金融定向降準考核標準，再向市場釋出流動性。閱讀全文...