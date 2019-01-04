鉅橡去年12月營收仍可站穩1億元大關 全年創新高

PCB 製程墊材廠鉅橡 (8074-TW) 去年第 3 季營收以 3.9 億元創新高，但第 4 季以來營收走勢不如預期，10 月及 11 月營收都較去年同期下滑，初估去年 12 月仍可站穩 1 億元大關，全年營收則仍能創新高。

鉅橡主管指出，下游客戶端因美中貿易戰不確定因素，備庫存意願大幅下滑，導致去年 12 月營收仍然呈現下滑走勢。也就是說，鉅橡第 4 季營收將連續 3 個月下滑，第 4 季營收也將呈現季減及年減，並將創 6 季以來新低。

以鉅橡去年 12 月營收 1 億元估算，月減 12.2%，年減 14.53%，2018 全年營收 14.06 億元，年增率 10.56%，仍創歷年新高。

同時，鉅橡為因應原物料價格居高不下，原計畫第 4 季將再調高產品售價 3-5% 的方案，但是受到原物料漲勢趨於緩和，甚至有走跌趨勢，加上客戶端需求銳減，因此並沒有完全實施。

鉅橡去年前 3 季稅後純益 9149 萬元，年減 15.08%，每股純益 1.12 元；在第 4 季營收下滑同時，法人估計鉅橡 2018 年全年獲利難達到 2017 年的水準。

鉅橡 2017 年稅後純益 1.48 億元，每股純益為 1.84 元。