紐約匯市—蘋果有毒 市場湧向避險 日圓5週內大漲5%

週四 (3 日) 交易，日圓兌美元和歐元上漲，係因蘋果下修財測候，加劇市場對中國和全球經濟成長放緩的擔憂，投資人湧向避險。

美元兌日圓下跌 0.95% 至 107.84 日圓，歐元兌日圓下跌 0.86%。

因市場對全球經濟走向擔憂日益遽增，日圓在 5 週內漲幅超過 5%。

華盛頓 Tempus Consulting 資深貨幣交易員 Juan Perez 表示，「在全球似乎陷入一片混亂時，日圓顯然是受人喜愛的避險資產。雖然日本整體經濟成長和通膨均貧乏，但整體情況穩定且政局穩定、經常帳盈餘，且全球其他國家似乎更容易受中美貿易僵局衝擊。」

日圓向來是壓力時期的首選貨幣，因為交易者認為，在市場不穩定的情況下，持有海外資金的日本投資者大量奔回日本。

交易時間稍早，在交易清淡的亞洲市場，由於一系列自動化訂單引發大量走勢，日圓兌美元漲幅高達 4.4%。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，「紐約收盤後和亞洲開盤前的時間，交易一直很清淡，再加上日本假期以及蘋果重擊股市的消息，這些加總後就是日圓飆升的材料。」

蘋果下修財測嚇壞全球股市，亞洲交易稍早，美元兌日圓跌破關鍵技術點，引發大規模止損拋售，迫使投資者放手對日元的賣空。

美元近日的疲弱也反映出市場對美國經濟走勢的擔憂，以及投資者對升息預期突然轉向的關切，Fed 升息循環已經結束的呼聲越來越高。

在 ISM 製造業活動指數創 2016 年 11 月以來最低點、2008 年 10 月以降最大單月跌幅的消息公布後，美元兌歐元週四下跌。

與中國經濟禍福相倚的澳元，下跌至近 10 年低點，爾後拉回至大約平盤。

英鎊兌美元下跌 0.13%，係因市場對全球經濟 (尤其中國) 的擔憂讓投資人避開風險較高的資產。

加元兌美元上漲至近 2 週高點，因石油價格上漲且美元普遍走貶。